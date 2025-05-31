Пионерлагерь "Чайка" вернут в собственность Тольятти

Центральный районный суд Тольятти 30 мая удовлетворил требования прокуратуры Самарской области об истребовании из частного владения объектов пионерлагеря "Чайка" в муниципальную собственность и земельного участка под ними — в собственность РФ, пишет "Самарское обозрение".
Речь идет о земельном участке на берегу Волги, на Лесопарковом шоссе, 61. В 1993 г. на основании постановления администрации Тольятти 9 га были предоставлены в бессрочное пользование Самарскому государственному научно-производственному предприятию "Труд" под пионерлагерь "Чайка". Территория входила в Тольяттинское лесничество Ставропольского парклесхоза и располагалась в зонах Р-3 (зона отдыха) и Р-4 (зона городских лесов и лесопарков).
Что касается самих объектов пионерлагеря, то все 18 зданий перешли в муниципальную собственность в 2006 г. на основании распоряжения Росимущества. Земля же оставалась в федеральном ведении.
В 2007 г. мэрия закрепила постройки "Чайки" за МУП "Инвест-проект". Как установила прокуратура, права на объекты не регистрировались, сами постройки предприятию не передавались и фактически не использовались.
В 2011 г. МУП "Инвест-проект" при участии должностных лиц мэрии Тольятти за короткий срок провело ряд процедур с целью оформить на себя имущество пионерлагеря для дальнейшей продажи. Бывший директор муниципального учреждения провел оценку комплекса "Чайки". МУП приняло спорный имущественный комплекс по актам приема-передачи, зарегистрировало право хозяйственного ведения и направило в мэрию запрос о согласии на продажу. Местная власть одобрила приватизацию.
Аукцион в 2012 г. выиграла Вера Клюшникова. Переход прав на него был зарегистрирован двумя годами позже. Конечными собственниками пионерлагеря стали Светлана Лихидченко, Мурад Юсупов и Екатерина Солдатова. Они же завладели одним из участков под "Чайкой". Этому предшествовало размежевание территории пионерлагеря на две площадки.
Напомним, что другой участок "Чайки", который оставался в муниципальной собственности, пыталось оформить в собственность АО "Эко Дом". Здесь компания планировала строительство жилого комплекса Nabokov Life Residence. Однако Росреестр отказал в регистрации сделки.
По мнению прокуроров, сделка по передачи имущества "Чайки" в хозяйственное ведение МУП "Инвест-проект" была притворной, так как преследовала цель продажи недвижимости.
Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокуратуры Тольятти в Центральный районный суд города. В связи со сложностью дела в процесс вступила прокуратура Самарской области.
Также на основании представленных прокуратурой материалов в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Ведется следствие.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...