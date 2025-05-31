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Общество

Пионерлагерь "Чайка" вернут в собственность Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Центральный районный суд Тольятти 30 мая удовлетворил требования прокуратуры Самарской области об истребовании из частного владения объектов пионерлагеря "Чайка" в муниципальную собственность и земельного участка под ними — в собственность РФ, пишет "Самарское обозрение".

Речь идет о земельном участке на берегу Волги, на Лесопарковом шоссе, 61. В 1993 г. на основании постановления администрации Тольятти 9 га были предоставлены в бессрочное пользование Самарскому государственному научно-производственному предприятию "Труд" под пионерлагерь "Чайка". Территория входила в Тольяттинское лесничество Ставропольского парклесхоза и располагалась в зонах Р-3 (зона отдыха) и Р-4 (зона городских лесов и лесопарков).

Что касается самих объектов пионерлагеря, то все 18 зданий перешли в муниципальную собственность в 2006 г. на основании распоряжения Росимущества. Земля же оставалась в федеральном ведении.

В 2007 г. мэрия закрепила постройки "Чайки" за МУП "Инвест-проект". Как установила прокуратура, права на объекты не регистрировались, сами постройки предприятию не передавались и фактически не использовались.

В 2011 г. МУП "Инвест-проект" при участии должностных лиц мэрии Тольятти за короткий срок провело ряд процедур с целью оформить на себя имущество пионерлагеря для дальнейшей продажи. Бывший директор муниципального учреждения провел оценку комплекса "Чайки". МУП приняло спорный имущественный комплекс по актам приема-передачи, зарегистрировало право хозяйственного ведения и направило в мэрию запрос о согласии на продажу. Местная власть одобрила приватизацию.

Аукцион в 2012 г. выиграла Вера Клюшникова. Переход прав на него был зарегистрирован двумя годами позже. Конечными собственниками пионерлагеря стали Светлана Лихидченко, Мурад Юсупов и Екатерина Солдатова. Они же завладели одним из участков под "Чайкой". Этому предшествовало размежевание территории пионерлагеря на две площадки.

Напомним, что другой участок "Чайки", который оставался в муниципальной собственности, пыталось оформить в собственность АО "Эко Дом". Здесь компания планировала строительство жилого комплекса Nabokov Life Residence. Однако Росреестр отказал в регистрации сделки.

По мнению прокуроров, сделка по передачи имущества "Чайки" в хозяйственное ведение МУП "Инвест-проект" была притворной, так как преследовала цель продажи недвижимости.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения прокуратуры Тольятти в Центральный районный суд города. В связи со сложностью дела в процесс вступила прокуратура Самарской области.

Также на основании представленных прокуратурой материалов в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Ведется следствие.

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