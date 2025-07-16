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Соцподдержка Общество

В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2025 г. по решению президента страны Владимира Путина в России стартовал новый национальный проект "Семья", главными задачами которого является всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье, укрепление семейных ценностей. Помимо федеральных финансовых мер поддержки семей в Самарской области действуют и региональные меры, которые появились благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Один из таких видов государственной помощи направлен на поддержку будущих мам, которые учатся по очной форме в ВУЗах или ССУЗах Самарской области. При постановке на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) они могут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Для оформления выплаты необходимо подать заявление на сайте министерства социальной и демократической политики Самарской области в разделе "Социальный Портал", а затем предоставить в соцзащиту сведения об очном обучении.

Еще одна существенная поддержка, которая также появилась в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, — единовременная выплата молодым мамам в возрасте от 18 до 25 лет включительно при появлении первенца. Ее размер также составляет 100 тыс. рублей.

Главные условия выплаты — постоянное проживание молодой мамы в Самарской области и рождение первого ребенка, начиная с 1 сентября 2024 года. Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе "Социальный портал" или лично в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Одной из тех, кто воспользовался новой мерой поддержки стала Дарья Прохорова из Самары, которая стала мамой 2 месяца назад. "Было несложно подать заявление, процедура заняла не более 5 минут. Эта выплата нам очень помогла, потому что ребенок первый, очень много затрат на одежду, питание. Хорошо, что государство так помогает", — рассказывает она.

Стоит отметить, что каждой маме, у которой родился первый ребенок, при выписке из родильного дома обязательно вручают подарок новорожденному. Это большой набор, в котором есть всё самое необходимое для малыша — конверт-одеяло, одежда, косметические средства и предметы ухода для самых маленьких.

Сохранение всех действующих мер поддержки, направленных на повышение благополучия людей — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Мы не только продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но и будем их совершенствовать и расширять", — сообщил глава региона, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области. Напомним, что целью № 1 данной программы является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, всесторонняя поддержка семьи.

Гид потребителя

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