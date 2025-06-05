Прокуратура потребовала у "Медцентра" вернуть Самаре четыре помещения

Прокуратура Самарской области в арбитражном суде добивается возвращения в собственность Самары четырех помещений, ранее проданных ООО "Медцентр".

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, 28 мая было подано четыре отдельных иска по помещения общей площадью 430 кв. м: на ул. Молодогвардейской, 36 (80,8 кв. м), ул. Гагарина, 55, литера 3 (94,5 кв. м), ул. Ташкентская, 162а (105,2 кв. м) и Минская, 39 (149,4 кв. м).

"Медцентр" выступал их арендатором с 2021-2022 гг., а в 2023-2024 гг. выкупил.

В исках прокуратура заявила ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста и запрета на осуществление регистрационных действий.

При этом в апреле в арбитраж также обратился департамент управления имуществом Самары с требованием признать недействительным договор аренды с "Медцентром" на помещения общей площадью 693 кв. м в здании по ул. Самарская, 61/ул. Ленинградская, 76-78.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Медцентр" было создано в 2019 году. Компания зарегистрирована в п. Управленческий на ул. Красногвардейская, 2. До 2 февраля 2025 г. компанией руководил Олег Мирошник, в 2017-2018 гг. возглавлявший департамент управления делами администрации Самары. Учредителем компании выступает Елена Лукьянова. Баланс "Медцентра" составляет 20,25 млн рублей. С 2021 г. общество показывает нулевую выручку и убытки.

Напомним, прокуратурой Самарской области с прошлого года развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов общей стоимостью около 1 млрд рублей. В феврале суд Красноглинского района вынес решение об изъятии участков под виллой олигарха Юрия Качмазова. В судах находятся иски прокуратуры по стадиону "Буревестник", парку им. 60-летия Советской власти, санаторию в Туапсе и другим объектам.