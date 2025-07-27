На пожаре под Самарой погиб мужчина

В воскресенье, 27 июля, в Волжском районе Самарской области на пожаре погиб человек. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам" ГО, ПБ и ЧС.
В 6:04 загорелись самовольные постройки на ул. Каширской в Южном Городе. Огонь распространился на 250 кв. м. В результате погиб 45-летний мужчина.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 128 и 78 ПСО 46 Противопожарной службы Самарской области. Открытое горение ликвидировали в 8:41.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !