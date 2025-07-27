На пожаре под Самарой погиб мужчина

В воскресенье, 27 июля, в Волжском районе Самарской области на пожаре погиб человек. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам" ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 6:04 загорелись самовольные постройки на ул. Каширской в Южном Городе. Огонь распространился на 250 кв. м. В результате погиб 45-летний мужчина.

На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 128 и 78 ПСО 46 Противопожарной службы Самарской области. Открытое горение ликвидировали в 8:41.