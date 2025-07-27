На озере в Самаре утонул 47-летний мужчина

В воскресенье, 27 июля, в Самаре утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 10:26 на озере 2-й Падовский карьер очевидцы подняли из воды 47-летнего погибшего.
В воскресенье, 27 июля, в Самаре утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 10:26 на озере 2-й Падовский карьер очевидцы подняли из воды 47-летнего погибшего.
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