Пять человек пострадали в ДТП в Самарской области

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В воскресенье, 27 июля, в Самарской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"