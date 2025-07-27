Из-за драки у бара "На дне" возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за драки у бара. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В воскресенье, 27 июля, в соцсетях появилась информация о конфликте мужчины и подростков. Инцидент произошел на Волжском проспекте, около бара "На дне", и попал на видео. На записи видно, как группа подростков избивает мужчину.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").