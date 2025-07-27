Из-за драки у бара "На дне" возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за драки у бара. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В воскресенье, 27 июля, в соцсетях появилась информация о конфликте мужчины и подростков. Инцидент произошел на Волжском проспекте, около бара "На дне", и попал на видео. На записи видно, как группа подростков избивает мужчину.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы