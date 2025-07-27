Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о 17-летнем недострое в Тольятти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу обманутых дольщиков из Тольятти.

К руководителю ведомства через приемную "ВКонтакте" обратились по вопросу нарушения прав более 120 участников долевого строительства ЖК "Ставрополь" в Тольятти. Строить дом начали еще в 2008 году, но срок сдачи объекта постоянно переносится, последний раз — на июль 2025 года. В итоге здание не введено в эксплуатацию до сих пор.

В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим расследуется уголовное дело.