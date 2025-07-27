Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о 17-летнем недострое в Тольятти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу обманутых дольщиков из Тольятти.
К руководителю ведомства через приемную "ВКонтакте" обратились по вопросу нарушения прав более 120 участников долевого строительства ЖК "Ставрополь" в Тольятти. Строить дом начали еще в 2008 году, но срок сдачи объекта постоянно переносится, последний раз — на июль 2025 года. В итоге здание не введено в эксплуатацию до сих пор.
В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим расследуется уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы