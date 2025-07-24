16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартует капитальный ремонт ул. Дачной На Молодежный форум "иВолга" прибыли первые участники 500 дронов "Буревестник" отправлены на фронт Автобусы, изменившие схему движения из-за работ на Московском шоссе, вернулись на привычные маршруты Водоснабжение в Октябрьске восстановлено

Общество

Делегация Самарской области прибыла на Молодежный форум ПФО "иВолга"

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 июля, более 300 представителей Самарской области из 30 муниципалитетов прибыли на Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Делегация региона стала самой многочисленной на форуме. Участники 14 — 35 лет включают добровольцев, студентов, представителей военно-патриотических клубов, Движения Первых и молодежных проектных команд.

Фото: пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

В течение недели они пройдут образовательную программу по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Обучение построено в формате сюжетной игры, посвященной сохранению исторической памяти. Участники играют роли в своих направлениях, решают командные задачи, собирают символы памяти и формируют коллективную мечту молодежи России.

Самарская область традиционно активно участвует в грантовых конкурсах форума. В 2025 г. молодежь региона представит инициативы в рамках Росмолодежь.Грантов и Конкурса грантов на развитие гражданского общества в ПФО. В числе проектов — семейный фестиваль "Связь поколений" Егора Пользовского и конференция "Молодой исследователь" Дарьи Кудашевой, нацеленная на студентов медицинских и фармацевтических вузов.

"Я рада стать частью форума "иВолга" — для меня это большая честь и важный этап в развитии моего проекта. Уверена, что участие в форуме даст возможность получить ценные рекомендации от экспертов, познакомиться с единомышленниками и найти партнеров для дальнейшей реализации инициативы. Очень хочу достойно представить Самарскую область и показать, насколько сильна и активна молодежь нашего региона. Верю, что именно такие площадки помогают превращать идеи в реальные шаги на благо общества и страны", — поделилась участница профиля "Наука" Дарья Кудашева.

В культурной программе — турнир по дворовым видам спорта "Снова в спорт", конкурс региональной песни "Голоса иВолги", фестиваль диджеинга и конкурс региональных шатров. Участники Самарской области традиционно проявляют себя в спортивных и творческих направлениях, а также презентуют культурную самобытность региона на интерактивной площадке.

К вечеру после заезда состоится торжественная церемония открытия форума с участием почетных гостей. На сцене с приветственным словом выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова. Гостей также ждут выступления творческих коллективов. Церемония положит начало сюжетной игре, где каждый сможет проявить себя и почувствовать себя частью общей цели.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума "иВолга": ВКонтакте, Telegram.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3