Делегация Самарской области прибыла на Молодежный форум ПФО "иВолга"

В четверг, 24 июля, более 300 представителей Самарской области из 30 муниципалитетов прибыли на Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Делегация региона стала самой многочисленной на форуме. Участники 14 — 35 лет включают добровольцев, студентов, представителей военно-патриотических клубов, Движения Первых и молодежных проектных команд.

В течение недели они пройдут образовательную программу по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". Обучение построено в формате сюжетной игры, посвященной сохранению исторической памяти. Участники играют роли в своих направлениях, решают командные задачи, собирают символы памяти и формируют коллективную мечту молодежи России.

Самарская область традиционно активно участвует в грантовых конкурсах форума. В 2025 г. молодежь региона представит инициативы в рамках Росмолодежь.Грантов и Конкурса грантов на развитие гражданского общества в ПФО. В числе проектов — семейный фестиваль "Связь поколений" Егора Пользовского и конференция "Молодой исследователь" Дарьи Кудашевой, нацеленная на студентов медицинских и фармацевтических вузов.

"Я рада стать частью форума "иВолга" — для меня это большая честь и важный этап в развитии моего проекта. Уверена, что участие в форуме даст возможность получить ценные рекомендации от экспертов, познакомиться с единомышленниками и найти партнеров для дальнейшей реализации инициативы. Очень хочу достойно представить Самарскую область и показать, насколько сильна и активна молодежь нашего региона. Верю, что именно такие площадки помогают превращать идеи в реальные шаги на благо общества и страны", — поделилась участница профиля "Наука" Дарья Кудашева.

В культурной программе — турнир по дворовым видам спорта "Снова в спорт", конкурс региональной песни "Голоса иВолги", фестиваль диджеинга и конкурс региональных шатров. Участники Самарской области традиционно проявляют себя в спортивных и творческих направлениях, а также презентуют культурную самобытность региона на интерактивной площадке.

К вечеру после заезда состоится торжественная церемония открытия форума с участием почетных гостей. На сцене с приветственным словом выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова. Гостей также ждут выступления творческих коллективов. Церемония положит начало сюжетной игре, где каждый сможет проявить себя и почувствовать себя частью общей цели.

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Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.