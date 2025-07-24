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Общество

На форуме "иВолга" прошло посвящение в гражданско-патриотический отряд "Ястреб"

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июля, накануне открытия Молодежного форума ПФО "иВолга" платформы "Росмолодежь.Форумы", реализуемого в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", прошло посвящение студентов в гражданско-патриотический отряд "Ястреб" Самарской области.

Фото: пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

20 учащихся Поволжского государственного колледжа произнесли торжественную клятву и совместно с профильными ведомствами будут обеспечивать безопасность участников форума "иВолга" на протяжении недели.

По инициативе регионального отделения "Движения Первых" и ГУ МВД России по Самарской области на базе Поволжского государственного колледжа создан гражданско-патриотический отряд "Ястреб". Проект позволит обучающимся ближе познакомиться с деятельностью правоохранительных органов, на практике приобрести знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.

"Торжественное клятва - это не только дань традиции, это основа идеологии, служения обществу и государству. На примере "иВолги" участники увидят, как осуществляется охрана общественного порядка на массовых мероприятиях. Они познакомятся с организацией работы дежурных частей, с патрульно-постовой службой, работой на контрольно-пропускных пунктах и получат профессиональный опыт", - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

Благодаря проекту подростки научатся проявлять любовь к Родине, культуре и народу. На протяжении всего мероприятия отряд будет осуществлять охрану у главной сцены форума, а также патрулирование территории и дежурство на контрольно-пропускных пунктах. В будущем планируется масштабирование проекта и привлечение большего количества колледжей региона в реализации данной инициативы.

"Я решила вступить в военно-патриотический клуб, так как это способ выражения своей активной гражданской позиции. В наши обязанности входит помощь правоохранительным органам в обеспечении безопасности жителей поляны", - поделилась студентка Поволжского государственного колледжа, член гражданско-патриотического отряда Дарья Шестенкова.

Организаторами молодежного форума ПФО "иВолга" выступают правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают "Движение Первых" совместно с платформой "Росмолодежь.Форумы". Подробную информацию о форуме можно найти в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе "ВКонтакте". 

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