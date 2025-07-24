На форуме "иВолга" прошло посвящение в гражданско-патриотический отряд "Ястреб"

В среду, 23 июля, накануне открытия Молодежного форума ПФО "иВолга" платформы "Росмолодежь.Форумы", реализуемого в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", прошло посвящение студентов в гражданско-патриотический отряд "Ястреб" Самарской области.
20 учащихся Поволжского государственного колледжа произнесли торжественную клятву и совместно с профильными ведомствами будут обеспечивать безопасность участников форума "иВолга" на протяжении недели.
По инициативе регионального отделения "Движения Первых" и ГУ МВД России по Самарской области на базе Поволжского государственного колледжа создан гражданско-патриотический отряд "Ястреб". Проект позволит обучающимся ближе познакомиться с деятельностью правоохранительных органов, на практике приобрести знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.
"Торжественное клятва - это не только дань традиции, это основа идеологии, служения обществу и государству. На примере "иВолги" участники увидят, как осуществляется охрана общественного порядка на массовых мероприятиях. Они познакомятся с организацией работы дежурных частей, с патрульно-постовой службой, работой на контрольно-пропускных пунктах и получат профессиональный опыт", - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев.
Благодаря проекту подростки научатся проявлять любовь к Родине, культуре и народу. На протяжении всего мероприятия отряд будет осуществлять охрану у главной сцены форума, а также патрулирование территории и дежурство на контрольно-пропускных пунктах. В будущем планируется масштабирование проекта и привлечение большего количества колледжей региона в реализации данной инициативы.
"Я решила вступить в военно-патриотический клуб, так как это способ выражения своей активной гражданской позиции. В наши обязанности входит помощь правоохранительным органам в обеспечении безопасности жителей поляны", - поделилась студентка Поволжского государственного колледжа, член гражданско-патриотического отряда Дарья Шестенкова.
Организаторами молодежного форума ПФО "иВолга" выступают правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают "Движение Первых" совместно с платформой "Росмолодежь.Форумы". Подробную информацию о форуме можно найти в социальных сетях "иВолги": телеграм-канале и группе "ВКонтакте".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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