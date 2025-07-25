Волонтер СВО Светлана Шулайкина: "Ехала как мать: наготовлю блинчиков, всех накормлю"

Мама троих сыновей, Светлана Шулайкина помогает бойцам с начала Специальной военной операции. Год назад, в июле 2024 года, совместно с мужем создала и возглавила волонтерскую организацию. За это время они отвезли на фронт порядка 200 тонн гуманитарной помощи, встретили несчетное количество санитарных поездов и доставили воюющим тысячи писем и поздравлений от детей Самарской области. Их волонтеры сплели около 300 сетей.

Светлана Шулайкина награждена знаком губернатора "За служение людям". В День любви, семьи и верности на масштабное мероприятие на территории собора Кирилла и Мефодия прибыли бойцы СВО, чтобы вручить ей медаль "За помощь фронту" от командования военного подразделения. В интервью "Волга Ньюс" директор АНО "Город помощи" Светлана Шулайкина поделилась женским взглядом на жизнь бойцов "за ленточкой" и на то, какой должна быть помощь тыла.

Важно было самой посмотреть и почувствовать СВО

— Как вы стали волонтером СВО?

— В феврале 2022 года началась Специальная военная операция, а в сентябре мобилизовали моего двоюродного брата Петю и мужа моей сестры. На тот момент обоим исполнилось по 23 года, оба недавно женились и у них родились дети. Они жизнь только начали, от мамкиной юбки недавно оторвались, младенчиков своих только увидели — и тут забрали на СВО. С их женами я на связи, поддерживала и поддерживаю.

Когда начали общаться с ребятами, увидели разные трудности. Тогда только зашли на вновь присоединившиеся территории России для проведения СВО, и все были в блиндажах, считай, в норах жили. Начали с мужем думать, как помочь. У нас есть Газель, хотели отвезти необходимое. Договорились, что поспрашивают в подразделении, кому что надо. Составили списки.

На тот момент было много гуманитарщиков, которые везли как платная доставка. Условно: платишь 500 рублей за коробку, которую хочешь передать своему родному человеку. Мне этого не понять: как можно зарабатывать на таких вещах? Для меня воины все свои, они такие же бойцы, как мой брат. Никаких денег с жен и матерей бойцов не брали и не берем. Объявляли сбор. Много неравнодушных людей, которые готовы помочь что-то купить ребятам, оплатить бензин на дорогу.

— Получается, сначала начали помогать, а потом основали АНО "Город помощи".

— Коммерческим организациям удобней помогать, когда есть специальный расчетный счет организации, помогающей СВО, а не номер телефона. Они не могут перечислить просто на какую-то карту, это незаконно. Поэтому мы зарегистрировали АНО.

— Со складами сотрудничали?

— Нет. Склад как работает: собирается гуманитарка, привозится на склад, с него должны распределять. А у них война. Им некогда разбирать эти коробки. А ребятам надо сейчас то, что они заказывали. Поэтому мы с мужем решили возить адресные посылки. Обеспечили своих мальчишек плюс других бойцов. И так постепенно - сначала в две части отвезли, сейчас можем заехать в 13-15 частей за одну поездку. На сегодняшний день более 100 подразделений, где ждут нашей помощи.

— Ваш муж возит гуманитарную помощь с 2022 года. Вы впервые поехали с ним в этом году. Почему решились?

— Я сразу просилась, но он меня не брал. У нас трое детей, младшему четыре года, кто-то из родителей должен быть дома. Мужу безоговорочно верю. И если он сказал, что моя помощь должна состоять в другом, значит он лучше знает. Но сейчас, когда меня воспринимают как полноценного гуманитарщика, у меня возникло ощущение, что я-то, получается, не от себя говорю, когда собираю помощь. Сама не видела, что надо бойцам, отвечаю со слов мужа.

Мне важно было поехать и самой посмотреть, прочувствовать и говорить уже свои эмоции. Поездка полностью оправдала ожидания: то, за чем я поехала, я это получила.

— А за чем вы поехали?

— Чтобы самой прочувствовать, своими глазами посмотреть, самой пообщаться, услышать и понять какие-то моменты. Ехала как мать: приеду, наготовлю блинчиков, всех накормлю. И вот мы приезжаем. И майор с утра жарит мне яичницу, а вечером готовит на костре плов и куриный супчик. Командует: "Садись, ешь!". И я вижу: они абсолютно самодостаточные взрослые ребята, они все могут сами. Молодой, по сути всего тридцать лет, а у него уже большое количество военных достижений, звание майора. И он вкусно готовит. И когда мы несколько подразделений проехали, и выехали от Пети (от брата), сижу и говорю мужу: "Вов, так стремно. Мы проделали большой такой путь. Мы кроме печенья с носками что-то привезли?"

Собирать гуманитарную помощь — по списку от бойцов

— И какой был ответ — привезли?

— Общались со штурмовиками. Командир отряда Гримальд не просто их обучает, но и ведет штурмовую группу. То есть нет такого, что обучил — и отправил к царствию небесному. Он идет во главе. Это странно, наверное, но он самый юморной из них. Мы ухахатывались, когда он рассказывал разные истории. Так вот, муж когда-то им привозил сувениры — прикольные металлические кружки, с карабинчиками. И вот я пью чай из этой кружки и понимаю, что она оказывается очень горячая, почти невозможно держать в руках! А командир говорит: "Когда задрог, нагреваешь кружку. И это единственное, что можешь сделать, чтобы руки оттаяли — подержать раскаленную кружку". Вот такие сувениры одному подразделению когда-то привезли.

Владимир Шулайкин: Волонтеры СВО общаются как одна большая семья В 2024 году в числе волонтерских организаций появилась АНО "Город помощи". Создали его Светлана и Владимир Шулайкины при поддержке "Русской общины". Супруги работают, а в нерабочее время помогают участникам СВО и их семьям.

Теперь я полностью согласна с мужем — собирать гуманитарную помощь надо исключительно по списку, который дают нам бойцы. Когда привозишь, они смотрят с такой надеждой… Коробка, коробка, коробка… Вдруг в следующей коробке то, что просили! И получаются иногда неоправданные ожидания. Вкусняшки, чай, еще что-то. А того, что просили, нет.

— Что обычно везете бойцам?

— Генераторы, рации, машины, дроны, детекторы дронов, "Инкубаторы" (усилители сигнала для дронов), медикаменты, носки и нательное белье. Носки — это одноразовая вещь. Надел — и выкинул. Раньше собирали вещи, сейчас нет. Потому что многие думают так: "О, сбор! Пойду-ка шкаф расхламлю!". И несут то, что им не нужно. Часто настолько заношенное, что такое только на выброс. Или например, норковую шубу — зачем она им?

Девочка есть в отряде. И она сидит, бедолага, чистит картошку. Говорю: "Давай помогу". С большого мешка, она начистила чуть больше горсти. "Вот, — говорит. — Гуманитарщики привезли. Полусгнившую. Выкинуть жалко". То есть некоторые везут по принципу "нам не гоже, а там все сойдет". Как так? Хочется наоборот, самое крутое, самое хорошее привезти, чтобы хоть как-то им жизнь облегчить. Чтобы они с этой картошкой не колупались, а быстро почистили — и приготовили.

— А нужны продукты сейчас?

— В красной зоне есть автолавки, там цены аховые — 1400 маленькая курочка. Чтобы суп сварить, еще морковь, картошку, вермишель надо купить. Очень дорогой супчик получается. А в тылу, где парни дислоцирутюся и отдыхают между боевыми задачами, множество гипермаркетов с большим выбором продуктов и нормальными ценами.

Не рисковали, но страшно бывало

— В населенных пунктах много разрушенных домов?

— Это не черно-белая картинка, где старые разбомбленные домишки. На первый взгляд кажется обычный город или деревня, обычные люди. Как будто бы идет такая же жизнь, как и тут у нас. Разница лишь в том, что все дома в крапинках от снарядов, а где-то виднеются черные окна. Заезжали в Авдеевку, она восстановлению не подлежит.

— Вы в бронежилете ехали или без него?

— Муж взял мне самый надежный бронежилет и сказал, что как только переедем границу, оденет меня в бронник и каску, и я буду постоянно в них ходить. Когда проходила курсы тактической медицины и огневой подготовки, мы ползали в бронежилетах. Я была готова к тяжести и понимала, как буду себя чувствовать. Но когда ты там, это ощущается не как тяжесть, а как "я в надежном куполе". Причем, чем тяжелее и толще, тем надежнее и безопаснее. Когда снимаешь, как будто без одежды, сразу беззащитность.

— В вашем характере поехать в неспокойное место? Понятно, что не на передовую, но и все-таки и не на море отдыхать.

— Мы не лезем туда, где риск. Аккуратными дорогами, только в светлое время суток. Соблюдали правила безопасности. Глупо рисковать, когда можно проехать и не подвергать жизнь опасности. Понимаю, если ради того, чтобы спасти кого-то. Но в таком варианте как у нас — ради чего? Жизнь — это самое ценное, что у нас есть.

— Было страшно?

— Находясь там, не ощущаешь ничего такого. Ты ехал по городу. Выехал из Самарской области, переехал Саратов, Волгоград. Едешь дальше. Один город, другой, третий. Ничего не меняется. Там такая же природа.

Представь, идёшь и слышишь какой-то грохот: снег с крыши падает. Ты отпрыгиваешь и эта глыба падает не на тебя. Как бы ничего не происходит, в моменте ты ничего не чувствуешь. Ты такая: "Ух, повезло!".

И потом начинаешь удаляться от этого места, и тебя накрывает волной, что сейчас бы мёртвая лежала. Начинаешь осознавать, что ты была на волоске. Вот так меня накрыло, когда мы выезжали из-за ленточки. Я ревела до Ростовской области.

Светлана Шулайкина награждена медалью "За помощь фронту"

Вспомнила один момент, когда было очень страшно. Мы остались на ночевку. И там постоянный шум, как будто все время двигается шкаф. Бойцы говорят: "Это снаряды вылетают и прилетают". В 38 километрах от нас шли бои. Я восприняла это как шум города, а это шум войны. Ложимся спать. Перекрестилась, смотрю на потолок и понимаю, что надо мной только крыша и больше ничего нет. Утром проснулась — крыша целая. Такое облегчение.

Про местных и про бойцов

— Как местные относятся к гуманитарным волонтерам?

— Ходишь и по ощущениям обычная жизнь. Но что-то есть такое… Ходишь и всматриваешься в каждое лицо, пытаешься считать — этот человек тебя ненавидит всей душой или он рад, что ты помогаешь. Нет такого, как у нас, что люди безразличные и каждый живет своей жизнью. Тут только два варианта.

Заехали на заправку за кофе. И там две девочки, и они нам улыбаются. Подхожу к кофейному автомату и в отражении вижу взгляд одной продавщицы: она меня испепеляла, с такой ненавистью смотрела, что был бы у нее пистолет, выстрелила бы мне в спину. А вторая девчонка отдает заказ и нарисовала нам сердечки майонезом на сосисках.

— Что после поездки хотелось бы стереть из памяти?

— Знание о том, что ты устал, развернулся и уехал, а они нет. Вот это тяжело. Мы уехали, я тут, я в обычной жизни. У них у всех, мне кажется, хроническое состояние усталости. Тяжело постоянно в таком состоянии находиться.

Вернулись с мужем домой, посмотрели фильм "У края бездны", в нем очень четко показывают это состояние и передают то, что мы с ним видели вживую. Посмотрите, рекомендую. Если кто-то еще не "проснулся", тем более надо посмотреть.

— На фронте много девушек, женщин?

— В поездке встретила троих. Одна пришла на фронт, потому что дома ее не понимают. Первый раз, когда увидела ее, такой суровый, жесткий взгляд — боец. А потом разговорились, она обычная девчонка. Приехала из Красноярска, завела себе там собачку. Рвалась в бой, чтобы отомстить за молодого человека, который погиб на фронте. Обрела здесь настоящих друзей — люди, которые руку протянут и своей жизнью за тебя будут рисковать.

— Что тебя удивило больше всего?

— Техника боя сильно поменялась с начала СВО. Если сначала все держалось на бойцах, которые прошли не одну войну, у которых за плечами штурмовые операции, то сейчас бок о бок с ними — обычные мальчишки. Один и из них грамотно управляя дроном, освободил целую деревню. За такими мальчишками будущее — молодые, технологичные, патриоты. Ребята, которые по-другому и вместе с тем плечом к плечу воюют со взрослыми и опытными воинами.