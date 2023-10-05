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Общество

Прокуратура подала в суд из-за захвата берега в с. Рождествено

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в пос. Усинский Волжского района Самарской области.

Фото: Ксения Штефан

Ранее, 7 июля, на месте предполагаемого нарушения из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.

Напомним, жители сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, в другом месте поставили лодочные стоянки.

Как чуть позже уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио 1-го замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства Александра Хинштейна Труха освободили от этой должности.

История продолжала развиваться - представитель IT-сферы Антон Краморов, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка.

Теперь же, после реакции прокуратуры, устранять нарушения, возможно, придется самому Краморову и его соседям.

В ответ на запрос Волга Ньюс в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре ответили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений. Администрация, в свою очередь, провела работу с собственником и обязала его до 16 октября 2023 года демонтировать самовольно размещенное сооружение.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что по факту размещения незаконного плавучего сооружения для маломерных судов без оформления права пользования акваторией владельца привлекли к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.

"Для освобождения данным физическим лицом акватории водного объекта от незаконно размещенных плавучих сооружений прокуратурой в суд направлено исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ с соответствующими требованиями", - уточнили в ведомстве.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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Последние комментарии

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

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