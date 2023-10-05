Прокуратура подала в суд из-за захвата берега в с. Рождествено

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в пос. Усинский Волжского района Самарской области.

Ранее, 7 июля, на месте предполагаемого нарушения из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.

Напомним, жители сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, в другом месте поставили лодочные стоянки.

Как чуть позже уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио 1-го замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства Александра Хинштейна Труха освободили от этой должности.

История продолжала развиваться - представитель IT-сферы Антон Краморов, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка.

Теперь же, после реакции прокуратуры, устранять нарушения, возможно, придется самому Краморову и его соседям.

В ответ на запрос Волга Ньюс в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре ответили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений. Администрация, в свою очередь, провела работу с собственником и обязала его до 16 октября 2023 года демонтировать самовольно размещенное сооружение.

Кроме того, в прокуратуре рассказали, что по факту размещения незаконного плавучего сооружения для маломерных судов без оформления права пользования акваторией владельца привлекли к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ.

"Для освобождения данным физическим лицом акватории водного объекта от незаконно размещенных плавучих сооружений прокуратурой в суд направлено исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ с соответствующими требованиями", - уточнили в ведомстве.

Редакция продолжит следить за развитием событий.