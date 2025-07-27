Тольяттинец перевел на "безопасный счет" 577 тыс. рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

68-летнему местному жителю через мессенджер позвонил незнакомец, представился сотрудником Центробанка России и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги. Для спасения средств их якобы нужно было срочно перевести на безопасный счет. Тольяттинец так и сделал и отправил 577 тыс. рублей. После этого сотрудник банка пропал, а потерпевший понял, что его обманули.