Тольяттинец перевел на "безопасный счет" 577 тыс. рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
68-летнему местному жителю через мессенджер позвонил незнакомец, представился сотрудником Центробанка России и убедил, что с банковского счета пенсионера пытаются снять деньги. Для спасения средств их якобы нужно было срочно перевести на безопасный счет. Тольяттинец так и сделал и отправил 577 тыс. рублей. После этого сотрудник банка пропал, а потерпевший понял, что его обманули.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы