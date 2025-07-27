Самарец катался на электросамокате по проезжей части и попал под Lada Granta

В субботу, 26 июля, в Самаре произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:10 40-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Земеца в направлении ул. Победы. Поворачивая напротив дома № 170 по ул. Победы, он столкнулся с электросамокатом Woosh под управлением 28-летнего мужчины, который двигался по проезжей части.

Самокатчик пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.