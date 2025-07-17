Энергетики сообщили о плановых отключениях света на август

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (ул. Щербакова, ул. Мира, пер. Западный);
01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Висла
01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Ленинградская)
01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Гранная
01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новый Колмаюр (ул. Пожарная).
01.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Владимировка (ул. В.Суркова, ул. Специалистов, ул. Солнечная).
01.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Дубровка (ул. Родниковская, ул. Центральная).
03.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Усинское (ул. Ленинградская, ул. Смирницкая, ул. Чапаева, ул. Молодежная, ул. Куйбышева);
04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхние Белозерки (ул. Мира, ул. Щербакова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Кудашова, ул. Калинина, ул. Жилина, пер. Пионерский, пер. Западный, пер. Восточный пер. Зелёный, пер. Комсомольский, проезд Новый);
04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
04.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Новое Геранькино
04.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Прожектор
04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Криволучье-Ивановка
04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Александровка (ул. Елшанка)
04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Августовка (ул. Зеленая, ул. Гаражная)
05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Криволучье-Ивановка (ул. Центральная)
05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Александровка (пер. Чемеричный)
05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Шумовский (ул. Заречная)
05.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).
05.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старое Юреево (ул. Центральная).
05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большое Ермаково (ул. Заречная).
05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
06.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша (ул. Речная, ул. Центральная)
06.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый)
06.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
06.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Покровка (ул. Центральная)
06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино
06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино.
06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Ганькин Матак.
06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский.
06.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
07.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).
07.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Шпановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Специалистов).
07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
07.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Шумовский (ул. Центральная, пер. Почтовый)
07.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. Новокуйбышевск
ул. Ульяновская, ул. Вольская, пер. Дорожный, пер. Бакинский, пер. Новый, ул. Набережная
08.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
08.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная).
08.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
08.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка (ул. Гагарина);
08.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Специалистов);
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
11.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пески (ул. Березовая, ул. Кленовая).
11.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино (ул. Центральная, ул. Садовая).
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Моисеевка (ул. Центральная, ул. Школьная).
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
г. Чапаевск:
пер. Новый, ул. Куликова
11.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы ул. Молодежная
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка ул. Советская
11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Шумовский (ул. Шоссейная, ул. Школьная)
12.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Камышлинский район:
c. Старое Ермаково.
12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ермаково.
12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка.
12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старое Вечканово.
12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский.
12.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
12.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г. Новокуйбышевск
ул. Отрадненская, ул. Оренбургская, пер. Рабочий
12.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка (ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Центральная).
13.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
13.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
13.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Языково
13.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Новая Покровка
13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Березовка
13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Большая Глушица (ул. Первомайская, ул. Российская, ул. Зелёная, ул. Московская ул. Будённого)
13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Иргизский
13.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Высокое
14.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, ул. Чапаева, ул. Кооперативная).
14.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).
14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Четыровка (ул. Восточная, ул. Центральная).
14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Новопавловка
14.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Иргизский
15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова);
15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка
15.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Иргизский
18.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ендурайкино
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старое Фейзуллово (ул. Верхняя, ул. Озерная).
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Ульяновка (ул. Ульяновская).
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Алексеевка (ул. Лесная, ул. Полевая).
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Степная Шентала (ул. Зеленая, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Центральная).
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Городок (ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Садовая).
18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Октябрьская).
18.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Васильевка
18.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский ул. Набережная
19.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
19.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Васильевка
19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).
19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
19.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).
19.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский ул. Набережная
20.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
c. Старое Ермаково.
20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ермаково.
20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
д. Черная Речка.
20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старое Вечканово.
20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Сокский.
20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка
20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).
20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
20.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Васильевка
20.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский
21.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
21.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старая Ивановка (ул. Центральная).
21.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Торшиловский
22.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
22.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Менжинский (ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ульяновская, ул. Березовая, ул. Центральная).
22.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
22.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Набережная, ул. Рабочая).
25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).
25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
25.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Советская, ул. Пролетарская).
25.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
25.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Кордон (ул. Степная, ул. Дачная).
25.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная).
26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).
26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок (ул. Починовская).
26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).
26.08.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
26.08.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Исток
27.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Гранная (ул. Широкая).
27.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
27.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий
27.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н.Камелик (ул. Центральная, ул. Молодежная)
28.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
28.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Шумовский (ул. Школьная).
29.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.