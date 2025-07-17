Энергетики сообщили о плановых отключениях света на август

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Щербакова, ул. Мира, пер. Западный);

01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Висла

01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Ленинградская)

01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная

01.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новый Колмаюр (ул. Пожарная).

01.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка (ул. В.Суркова, ул. Специалистов, ул. Солнечная).

01.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Дубровка (ул. Родниковская, ул. Центральная).

03.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Ленинградская, ул. Смирницкая, ул. Чапаева, ул. Молодежная, ул. Куйбышева);

04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, ул. Щербакова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Кудашова, ул. Калинина, ул. Жилина, пер. Пионерский, пер. Западный, пер. Восточный пер. Зелёный, пер. Комсомольский, проезд Новый);

04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

04.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

04.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Новое Геранькино

04.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Прожектор

04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка

04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (ул. Елшанка)

04.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Августовка (ул. Зеленая, ул. Гаражная)

05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Криволучье-Ивановка (ул. Центральная)

05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка (пер. Чемеричный)

05.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Заречная)

05.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).

05.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Юреево (ул. Центральная).

05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково (ул. Заречная).

05.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

06.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша (ул. Речная, ул. Центральная)

06.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый)

06.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

06.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Покровка (ул. Центральная)

06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино.

06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак.

06.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский.

06.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

07.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).

07.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка (ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Специалистов).

07.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

07.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Центральная, пер. Почтовый)

07.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск

ул. Ульяновская, ул. Вольская, пер. Дорожный, пер. Бакинский, пер. Новый, ул. Набережная

08.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

08.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная).

08.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

08.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Гагарина);

08.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Специалистов);

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

11.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пески (ул. Березовая, ул. Кленовая).

11.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная, ул. Садовая).

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моисеевка (ул. Центральная, ул. Школьная).

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

пер. Новый, ул. Куликова

11.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы ул. Молодежная

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка ул. Советская

11.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Шоссейная, ул. Школьная)

12.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Камышлинский район:

c. Старое Ермаково.

12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ермаково.

12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка.

12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово.

12.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский.

12.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

12.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск

ул. Отрадненская, ул. Оренбургская, пер. Рабочий

12.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка (ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Центральная).

13.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

13.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

13.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково

13.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Новая Покровка

13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Березовка

13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица (ул. Первомайская, ул. Российская, ул. Зелёная, ул. Московская ул. Будённого)

13.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский

13.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

14.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, ул. Чапаева, ул. Кооперативная).

14.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Чекмасовская).

14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Четыровка (ул. Восточная, ул. Центральная).

14.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка

14.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский

15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова);

15.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка

15.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский

18.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзуллово (ул. Верхняя, ул. Озерная).

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская).

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная, ул. Полевая).

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала (ул. Зеленая, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Центральная).

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Городок (ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Садовая).

18.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Октябрьская).

18.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка

18.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский ул. Набережная

19.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

19.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка

19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

19.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

19.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая, ул. Дальняя).

19.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский ул. Набережная

20.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

c. Старое Ермаково.

20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ермаково.

20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Черная Речка.

20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово.

20.08.2025 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский.

20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

20.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

20.08.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка

20.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский

21.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

21.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Ивановка (ул. Центральная).

21.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский

22.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

22.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ульяновская, ул. Березовая, ул. Центральная).

22.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

22.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Набережная, ул. Рабочая).

25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

25.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

25.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Советская, ул. Пролетарская).

25.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

25.08.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Кордон (ул. Степная, ул. Дачная).

25.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Утекаево (ул. Степная, ул. Речная).

26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка (ул. Гаражная, ул. Романовская, ул. Складская, ул. Фермерская, ул. Шоссейная).

26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок (ул. Починовская).

26.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка (ул. Мало-Романовская).

26.08.2025 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

26.08.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток

27.08.2025 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранная (ул. Широкая).

27.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

27.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий

27.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н.Камелик (ул. Центральная, ул. Молодежная)

28.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

28.08.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Школьная).

29.08.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.