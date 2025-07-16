В Ставропольском районе временно отключат свет 17 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.07.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Ягодная, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, въезд 5-й дачный, въезд 6-й дачный, переулок Больничный);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.