В Сергиевском районе временно отключат свет 15 и 16 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мордовская Селитьба

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большие Пичерки

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

15.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

16.07.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Шоссейная, ул. Степная, ул. Северная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.