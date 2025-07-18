В Самаре состоялась презентация нового туристического маршрута Самара — Сызрань — Хвалынск

"Роснефть" и министерство туризма Самарской области представили второй совместный проект — "Заволжские горизонты". Новый маршрут для автопутешественников по знаковым местам Самарского и Саратовского края позволит своими глазами увидеть уникальные места. Благодаря продуманной логистике туристы могут познакомиться с главными достопримечательностями регионов, а через мобильное приложение "АЗС Роснефть" легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

Гости мероприятия стали участниками тематической викторины и автограф-сессии с пилотом команды LADA Sport Владимиром Шешениным.

На торжественной презентации маршрута присутствовали заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина, министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, генеральный директор АО "Самаранефтепродукт" Лилия Еремина.

"Этот автопробег пройдет по самым знаковым достопримечательностям Самарского и Саратовского края. Я благодарю организаторов проекта и точно знаю, что следующий автопробег будет семейным, во всяком случае мы так и договорились с организаторами. Это очень важно — передавать своим детям историю отечества. Проезжая по значимым местам, мы точно не забываем свою историю", — поделилась Марина Сидухина.

Новый автомаршрут берет начало в Самарской области. Изображение сердца не случайно стало туристическим символом региона. Область, расположенная в центре европейской части России, навсегда запомнится каждому, кто хоть раз побывал здесь. Самара удивит путешественников загадочным памятником архитектуры — дачей купца Головкина ("Дом со слонами"). Здание в стиле модерн построено в начале ХХ века и является объектом культурного наследия. На выезде из столицы губернии путешественники попадут в парк культуры и отдыха "Вертолётка", признанный лучшим реализованным проектом общественного пространства в России и лучшей смотровой площадкой города. Далее туристы окажутся на уникальной территории Центра "Серебро Севера" — в деревне ездовых собак и северных оленей.

Далее по маршруту старинный купеческий город Сызрань. Здесь гости познакомятся с единственным в Самарской области кремлём.

Конечная точка маршрута — город Хвалынск Саратовской области. Здесь автопутешественники смогут посетить Хвалынский национальный парк — центр экологического туризма — хранитель редких флоры и фауны.

Екатерина Матвеева отметила, что сейчас автотуризм — один из самых популярных видов путешествий: "Сегодня мы открываем новые границы для путешествия на автомобиле, для автомобильного туризма. Сейчас — это одно из самых перспективных направлений для путешественника, поэтому очень важно не останавливаться на достигнутом, рассказывать о красоте и богатстве своего региона, делиться этим с другими путешественниками. Совместно с компанией "Роснефть" мы будем продолжать эту работу, уже многое запланировано. Благодарю компанию за неравнодушное отношение к нашему региону".

"Заволжские горизонты" стал вторым туристическим маршрутом, разработанным НК "Роснефть" и министерством туризма Самарской области в рамках подписанного в 2023 году меморандума о сотрудничестве.

Напомним, что первый маршрут — "Жигулевские выходные" — был представлен в 2024 году и способствовал существенному росту туристического потока в регион: в прошлом году Самарскую область посетили 1,9 млн туристов.

"В прошлом году правительство Российской Федерации запустило концепцию развития внутреннего туризма. Компания "Роснефть" безусловно поддерживает данное начинание. Сегодня мы являемся участниками запуска нового маршрута по Самарскому региону. Мы с вами прекрасно знаем, что главное в путешествии — это построить маршрут и взять хорошее настроение, а компания "Роснефть" на всем протяжении маршрута будет встречать вас с уникальным сервисом", — говорит директор АО "Самаранефтепродукт" Лилия Еремина.