Стало известно, где отключат свет 22 и 23 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.07.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик

22.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир

22.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Садово-Дачный

23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

п. Шмидта

23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

с. Горки

23.07.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

д. Малое Томылово

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.