Глава Советского района Самары ознакомился с ходом реконструкции объектов "Т Плюс"

В Самаре после расширенного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону прошло выездное совещание по объектам перекладки теплосетей "Т Плюс". В нем приняли участие глава Советского внутригородского района Вадим Бородин и технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Этим летом теплоэнергетики выполняют реконструкцию тепловых сетей на трёх участках в Советском районе Самары: на пересечении улицы Аэродромной и Энтузиастов; в районе улицы Аэродромной и Промышленности, а также на улице Ново-Вокзальной. На всех объектах работы идут в графике.
"На период проведения работ по реконструкции теплосети мы сохраняем подачу горячей воды горожанам. Для этого были смонтированы временные трубопроводы на всех участках плановых работ", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
По улице Энтузиастов будет обновлено 240 метров трубопроводов. На данный момент смонтировано 80% трассы. Заключительный этап перекладки запланирован с 1 по 8 августа: теплоэнергетики заменят трубу под проезжей частью улицы Аэродромной в районе насосной станции по адресу Аэродромная, 70Г с полным монтажом всех железобетонных конструкций. В связи с этим здесь будет полностью приостановлено автомобильное и трамвайное движение.
На улице Промышленности завершаются строительно-монтажные работы, после чего, 31 июля, здесь будет возобновлено автомобильное движение. Следующим этапом станет замена трубопровода под улицей Аэродромной. Эти работы будут синхронизированы с перекладкой на улице Энтузиастов и пройдут с 1 по 8 августа.
На улице Ново-Вокзальной будет заменено 882 метра теплосети на участке от проспекта Победы до Томашевского тупика. На данный момент работы идут с опережением графика — смонтировано 460 метров трубопровода.
"От того, насколько качественно будет выполнена перекладка теплосетей на данных участках, зависит подключение к теплу порядка 100 многоквартирных жилых домов. В их числе 5-этажные и 10-этажные по улице Аэродромной, 12-этажные и 20-этажные дома, расположенные за частным сектором и Южным проездом. Поэтому контроль идет в ежедневном режиме, — отметил Вадим Бородин. — Масштабные работы по замене коммуникаций на пересечении улиц Промышленности и Аэродромной начались по итогу плановых гидравлических испытаний: трубы были изношены и уже не смогли бы прослужить зиму, поэтому прошу жителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Это, прежде всего, наша безопасность и комфорт".
Обращаем внимание горожан, что в связи с реконструкцией теплосетей на улицах Аэродромной, Промышленности и улице Энтузиастов движение транспорта, включая общественный, временно организовано по скорректированной схеме, подробнее — по ссылке.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!