Глава Советского района Самары ознакомился с ходом реконструкции объектов "Т Плюс"

В Самаре после расширенного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону прошло выездное совещание по объектам перекладки теплосетей "Т Плюс". В нем приняли участие глава Советского внутригородского района Вадим Бородин и технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Этим летом теплоэнергетики выполняют реконструкцию тепловых сетей на трёх участках в Советском районе Самары: на пересечении улицы Аэродромной и Энтузиастов; в районе улицы Аэродромной и Промышленности, а также на улице Ново-Вокзальной. На всех объектах работы идут в графике.

"На период проведения работ по реконструкции теплосети мы сохраняем подачу горячей воды горожанам. Для этого были смонтированы временные трубопроводы на всех участках плановых работ", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

По улице Энтузиастов будет обновлено 240 метров трубопроводов. На данный момент смонтировано 80% трассы. Заключительный этап перекладки запланирован с 1 по 8 августа: теплоэнергетики заменят трубу под проезжей частью улицы Аэродромной в районе насосной станции по адресу Аэродромная, 70Г с полным монтажом всех железобетонных конструкций. В связи с этим здесь будет полностью приостановлено автомобильное и трамвайное движение.

На улице Промышленности завершаются строительно-монтажные работы, после чего, 31 июля, здесь будет возобновлено автомобильное движение. Следующим этапом станет замена трубопровода под улицей Аэродромной. Эти работы будут синхронизированы с перекладкой на улице Энтузиастов и пройдут с 1 по 8 августа.

На улице Ново-Вокзальной будет заменено 882 метра теплосети на участке от проспекта Победы до Томашевского тупика. На данный момент работы идут с опережением графика — смонтировано 460 метров трубопровода.

"От того, насколько качественно будет выполнена перекладка теплосетей на данных участках, зависит подключение к теплу порядка 100 многоквартирных жилых домов. В их числе 5-этажные и 10-этажные по улице Аэродромной, 12-этажные и 20-этажные дома, расположенные за частным сектором и Южным проездом. Поэтому контроль идет в ежедневном режиме, — отметил Вадим Бородин. — Масштабные работы по замене коммуникаций на пересечении улиц Промышленности и Аэродромной начались по итогу плановых гидравлических испытаний: трубы были изношены и уже не смогли бы прослужить зиму, поэтому прошу жителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Это, прежде всего, наша безопасность и комфорт".

Обращаем внимание горожан, что в связи с реконструкцией теплосетей на улицах Аэродромной, Промышленности и улице Энтузиастов движение транспорта, включая общественный, временно организовано по скорректированной схеме, подробнее — по ссылке.