16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министр энергетики и ЖКХ: "Необходимо повышение взноса на капремонт" Самарская область выделит 100 млн руб. на ремонт мемориала в Курске Электросетевое хозяйство региона готово к прохождению паводка и пожароопасному периоду Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана В правительстве Самарской области обсудили организацию работы по обращению с ТКО

Облправительство Власть и политика

Министр энергетики и ЖКХ: "Необходимо повышение взноса на капремонт"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань заявил о необходимости увеличения взносов на капитальный ремонт жилья. Эту позицию он обосновал на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, прошедшем 13 марта.

Фото: https://t.me/minenergo63region

"Все-таки надо нам переходить к вопросу рассмотрения повышения минимального взноса. Мы на сегодняшний день самые низкие в федеральном округе. Я понимаю, что это вопрос достаточно больной. Сегодня при взносе 9,6 [рубля с кв. м] средний по федеральному округу — 12,8. Поэтому мы выйдем с таким предложением на заседании правительства. И депутатов прошу поддержать увеличение минимального взноса. На какой процент — мы будем в том числе с вами советоваться, чтобы было не так больно нашим жителям", — сообщил министр.

Руководитель экспертного департамента Фонда капремонта Екатерина Осокина пояснила, что экономически обоснованный тариф составляет около 35 руб. с кв. м, а "расчетная цифра Центра ценообразования в строительстве — 22 с копейками".

Виталий Брижань также рассказал, что в этом году Фонд капремонта должен отремонтировать 2536 домов: "Это 1365 программных домов, остальное — это дефицит, сложившийся от недовыполнения прошлых лет".

"8 млрд рублей эти программные мероприятия стоят, при этом сбор мы оцениваем в 4,5 млрд рублей. 3,5 млрд у нас в дефиците по году, которые мы собираемся переходить с учетом предоставления средств областного бюджета. В том числе с оплатой проведенных работ в течение 12 месяцев после проведения", — добавил министр.

У депутатов возникло множество вопросов по теме, которые в основном сводились к необходимости повышения эффективности работы Фонда капремонта.

Напомним, сейчас жильцы домов до 5 этажей включительно платят 8,63 руб. с метра, а домов в 6 этажей и выше — 9,93 рубля.

Планировалось, что увеличение взноса на капитальный ремонт на 5,7% произойдет в 2025 году.

Однако в декабре прошлого года стало известно, что повышения не произойдет. Это решение председатель областного правительства Михаил Смирнов объяснил необходимостью навести порядок в этой сфере.

"Вместо этого начнем проводить обследование домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов", — написал тогда Михаил Смирнов в своем телеграм-канале, добавив при этом, что обоснований для увеличения размера взноса предостаточно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6