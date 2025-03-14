Министр энергетики и ЖКХ: "Необходимо повышение взноса на капремонт"

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань заявил о необходимости увеличения взносов на капитальный ремонт жилья. Эту позицию он обосновал на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды, прошедшем 13 марта.

"Все-таки надо нам переходить к вопросу рассмотрения повышения минимального взноса. Мы на сегодняшний день самые низкие в федеральном округе. Я понимаю, что это вопрос достаточно больной. Сегодня при взносе 9,6 [рубля с кв. м] средний по федеральному округу — 12,8. Поэтому мы выйдем с таким предложением на заседании правительства. И депутатов прошу поддержать увеличение минимального взноса. На какой процент — мы будем в том числе с вами советоваться, чтобы было не так больно нашим жителям", — сообщил министр.

Руководитель экспертного департамента Фонда капремонта Екатерина Осокина пояснила, что экономически обоснованный тариф составляет около 35 руб. с кв. м, а "расчетная цифра Центра ценообразования в строительстве — 22 с копейками".

Виталий Брижань также рассказал, что в этом году Фонд капремонта должен отремонтировать 2536 домов: "Это 1365 программных домов, остальное — это дефицит, сложившийся от недовыполнения прошлых лет".

"8 млрд рублей эти программные мероприятия стоят, при этом сбор мы оцениваем в 4,5 млрд рублей. 3,5 млрд у нас в дефиците по году, которые мы собираемся переходить с учетом предоставления средств областного бюджета. В том числе с оплатой проведенных работ в течение 12 месяцев после проведения", — добавил министр.

У депутатов возникло множество вопросов по теме, которые в основном сводились к необходимости повышения эффективности работы Фонда капремонта.

Напомним, сейчас жильцы домов до 5 этажей включительно платят 8,63 руб. с метра, а домов в 6 этажей и выше — 9,93 рубля.

Планировалось, что увеличение взноса на капитальный ремонт на 5,7% произойдет в 2025 году.

Однако в декабре прошлого года стало известно, что повышения не произойдет. Это решение председатель областного правительства Михаил Смирнов объяснил необходимостью навести порядок в этой сфере.

"Вместо этого начнем проводить обследование домов для определения реальной потребности в капремонте. Отстраним недобросовестных подрядчиков от работы с фондом (это одна из главных причин творящегося безобразия). Пересмотрим расценки на работы, приведя их к реалиям рынка. Сначала сдвинем ситуацию от уровня плинтуса так, чтобы люди заметили изменения, затем вернемся к вопросу индексации взносов", — написал тогда Михаил Смирнов в своем телеграм-канале, добавив при этом, что обоснований для увеличения размера взноса предостаточно.