Стало известно, как в 2025 г. повысятся взносы на капремонт в Самарской области

Размер взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Самарской области в 2025 г. может вырасти на 5,7%. Это следует из проекта постановления, опубликованного региональным министерством энергетики и ЖКХ.
Жильцы домов до 5 этажей включительно будут платить 9,12 руб. за кв. м (сейчас — 8,63 руб.), а домов в 6 этажей и выше — 10,5 руб. (сейчас — 9,93 руб.).
При этом в пояснительной записке к проекту постановления указывается, что "необходимый размер" взноса составляет 13,73 руб. для домов до 5 этажей и 13,7 руб. — для домов выше. Но министерство исходит из "критерия доступности для граждан".
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Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?