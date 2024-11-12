Стало известно, как в 2025 г. повысятся взносы на капремонт в Самарской области

Размер взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Самарской области в 2025 г. может вырасти на 5,7%. Это следует из проекта постановления, опубликованного региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Жильцы домов до 5 этажей включительно будут платить 9,12 руб. за кв. м (сейчас — 8,63 руб.), а домов в 6 этажей и выше — 10,5 руб. (сейчас — 9,93 руб.).

При этом в пояснительной записке к проекту постановления указывается, что "необходимый размер" взноса составляет 13,73 руб. для домов до 5 этажей и 13,7 руб. — для домов выше. Но министерство исходит из "критерия доступности для граждан".