Дмитрий Яковлев: "Дом промышленности надеемся продать за 319 млн рублей"

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью "Самарскому обозрению" рассказал о судьбе Дома промышленности и о планах касательно объекта на ближайшую перспективу.

По словам Дмитрия Яковлева, Дом промышленности будет в ближайшее время продан, а вырученные деньги — использованы для погашения задолженности перед "РТ-Капиталом".

При этом, как отметил вице-губернатор, на этот раз объект не будет реализован с торгов, ранее проводимых несколько раз приставами и оканчивающихся ничем.

"Там будет другая процедура, запускаемая в ближайшее время, ориентировочно в конце сентября — начале октября. Надеемся все-таки продать его за 319 млн рублей и соответственно уменьшить размер задолженности "Крыльев". Эти деньги очень нужны, потому что отдать долг "Ростеху" из бюджета невозможно — значит, будут реализовываться подобные механизмы", — прокомментировал он.