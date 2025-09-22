16+
Дмитрий Яковлев: "Дом промышленности надеемся продать за 319 млн рублей" Самарским машиностроителям и оружейникам вручили награды и поздравили с предстоящим праздником Стало известно, как чиновников Самарской области исследуют на "детекторе лжи" Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области Самарские министерства планируется объединить

Облправительство Власть и политика

Дмитрий Яковлев: "Дом промышленности надеемся продать за 319 млн рублей"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью "Самарскому обозрению" рассказал о судьбе Дома промышленности и о планах касательно объекта на ближайшую перспективу.

По словам Дмитрия Яковлева, Дом промышленности будет в ближайшее время продан, а вырученные деньги — использованы для погашения задолженности перед "РТ-Капиталом".

При этом, как отметил вице-губернатор, на этот раз объект не будет реализован с торгов, ранее проводимых несколько раз приставами и оканчивающихся ничем.

"Там будет другая процедура, запускаемая в ближайшее время, ориентировочно в конце сентября — начале октября. Надеемся все-таки продать его за 319 млн рублей и соответственно уменьшить размер задолженности "Крыльев". Эти деньги очень нужны, потому что отдать долг "Ростеху" из бюджета невозможно — значит, будут реализовываться подобные механизмы", — прокомментировал он.

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

