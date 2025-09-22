Дмитрий Яковлев: "Дом промышленности надеемся продать за 319 млн рублей"

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью "Самарскому обозрению" рассказал о судьбе Дома промышленности и о планах касательно объекта на ближайшую перспективу.
По словам Дмитрия Яковлева, Дом промышленности будет в ближайшее время продан, а вырученные деньги — использованы для погашения задолженности перед "РТ-Капиталом".
При этом, как отметил вице-губернатор, на этот раз объект не будет реализован с торгов, ранее проводимых несколько раз приставами и оканчивающихся ничем.
"Там будет другая процедура, запускаемая в ближайшее время, ориентировочно в конце сентября — начале октября. Надеемся все-таки продать его за 319 млн рублей и соответственно уменьшить размер задолженности "Крыльев". Эти деньги очень нужны, потому что отдать долг "Ростеху" из бюджета невозможно — значит, будут реализовываться подобные механизмы", — прокомментировал он.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?