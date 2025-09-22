Самарским машиностроителям и оружейникам вручили награды и поздравили с предстоящим праздником

В пятницу, 19 сентября, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и Дню оружейника. Праздник объединил лучших представителей ключевых для региона отраслей — машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.
В Самарской области в эти отраслях работает более 120 тысяч человек. С профессиональными праздниками работников от имени губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравил вице-губернатор Вячеслав Романов. Он зачитал поздравительный адрес от главы региона, в котором была подчеркнута особая значимость этих отраслей для экономики и безопасности страны.
"Два замечательных праздника неразрывно связаны между собой и имеют особое значение для Самарской области, ведь машиностроение и оборонно-промышленный комплекс — приоритетные отрасли отечественной промышленности, в которых задействованы тысячи жителей нашего региона. От всего сердца благодарю каждого за профессионализм, добросовестный труд и самоотдачу", — отметил в своем поздравлении глава региона.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев неоднократно заявлял, что поддержка промышленных предприятий региона, в том числе оборонного комплекса и машиностроения, является приоритетной задачей для правительства Самарской области. Особенное значение эти предприятия приобретают в период проведения Специальной военной операции.
Самарская область обладает богатейшей историей оборонной промышленности. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был ключевым тыловым центром, обеспечивавшим фронт всем необходимым. Сегодня региональный оборонно-промышленный комплекс, объединяющий предприятия авиационной, ракетно-космической и боеприпасной отраслей, продолжает играть важнейшую роль в укреплении обороноспособности страны.
В рамках торжественной церемонии высокими наградами и почетными званиями были отмечены сотрудники ведущих предприятий области. Среди награжденных — работники АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", АО "Салют", АО "Тяжмаш", АО "АВТОВАЗ", ПАО "ЗиТ", "Чапаевский механический завод" и другие важнейшие для региона предприятия.
Ярким моментом вечера стало присвоение слесарю-сборщику двигателей ПАО "ОДК-Кузнецов" Анатолию Соловьеву почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ". "Я работаю на этом заводе уже 25 лет. Вся моя семья связана с ним: здесь трудились мои дедушка и бабушка, родители. Теперь мы с братом продолжаем нашу династию. Я предан своей профессии, люблю и горжусь своим заводом", — поделился Анатолий Соловьев.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?