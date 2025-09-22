16+
Самарским машиностроителям и оружейникам вручили награды и поздравили с предстоящим праздником

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 сентября, в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и Дню оружейника. Праздник объединил лучших представителей ключевых для региона отраслей — машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.

В Самарской области в эти отраслях работает более 120 тысяч человек. С профессиональными праздниками работников от имени губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравил вице-губернатор Вячеслав Романов. Он зачитал поздравительный адрес от главы региона, в котором была подчеркнута особая значимость этих отраслей для экономики и безопасности страны.

"Два замечательных праздника неразрывно связаны между собой и имеют особое значение для Самарской области, ведь машиностроение и оборонно-промышленный комплекс — приоритетные отрасли отечественной промышленности, в которых задействованы тысячи жителей нашего региона. От всего сердца благодарю каждого за профессионализм, добросовестный труд и самоотдачу", — отметил в своем поздравлении глава региона.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев неоднократно заявлял, что поддержка промышленных предприятий региона, в том числе оборонного комплекса и машиностроения, является приоритетной задачей для правительства Самарской области. Особенное значение эти предприятия приобретают в период проведения Специальной военной операции.

Самарская область обладает богатейшей историей оборонной промышленности. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был ключевым тыловым центром, обеспечивавшим фронт всем необходимым. Сегодня региональный оборонно-промышленный комплекс, объединяющий предприятия авиационной, ракетно-космической и боеприпасной отраслей, продолжает играть важнейшую роль в укреплении обороноспособности страны.

В рамках торжественной церемонии высокими наградами и почетными званиями были отмечены сотрудники ведущих предприятий области. Среди награжденных — работники АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "Гидроавтоматика", АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод", АО "Салют", АО "Тяжмаш", АО "АВТОВАЗ", ПАО "ЗиТ", "Чапаевский механический завод" и другие важнейшие для региона предприятия.

Ярким моментом вечера стало присвоение слесарю-сборщику двигателей ПАО "ОДК-Кузнецов" Анатолию Соловьеву почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ". "Я работаю на этом заводе уже 25 лет. Вся моя семья связана с ним: здесь трудились мои дедушка и бабушка, родители. Теперь мы с братом продолжаем нашу династию. Я предан своей профессии, люблю и горжусь своим заводом", — поделился Анатолий Соловьев.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

