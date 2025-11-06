16+
Облправительство Власть и политика

Финансовая грамотность: Самарская область подводит итоги работы и готовится к федеральным мероприятиям в рамках эстафеты "Мои финансы"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Под председательством заместителя председателя правительства Самарской области-министра финансов Ольги Собещанской состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности в Самарской области. Участники подвели итоги масштабной работы за 2024 год и обозначили планы на перспективу, включая проведение ключевых федеральных мероприятий в регионе.

Фото: министерство финансов Самарской области

Руководитель регионального центра финансовой грамотности Елена Шурунова представила отчет о выполнении программы "Повышение финансовой грамотности населения Самарской области на 2024–2030 годы". За 9 месяцев 2025 года в мероприятиях приняли участие более 1 миллиона человек из всех муниципалитетов региона. Такой охват стал возможен благодаря активному участию местных администраций и адресной работе с различными социальными группами — от школьников и студентов до пенсионеров и предпринимателей.

О готовности региона к проведению значимых федеральных инициатив доложил руководитель управления государственного долга и финансовых рынков минфина области Алексей Жуков. Уже 19 ноября Самара станет центральной площадкой страны для старта VII этапа Всероссийской эстафеты "Мои финансы". Торжественная церемония, которая пройдет в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" с участием экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, будет посвящена актуальной теме "Рациональное потребление".

Кроме того, Самарская область официально заявила о намерении побороться за звание "Столица финансовой культуры" в рамках всероссийского конкурса.

Особое внимание на заседании уделили вопросу популяризации финансовой культуры среди трудовых коллективов. Заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев представил успешные кейсы совместной работы с крупными предприятиями региона. Он рассказал о проектах Банка России, которые помогают повышать уровень финансовой грамотности в трудовых коллективах: "Тьюторы на предприятиях", "Практичные финансы: от знаний к действиям", а также поделился успешным опытом взаимодействия с крупными работодателями Самарской области.

Подводя итоги заседания, председатель Координационного совета Ольга Собещанская подчеркнула стратегическую важность комплексного подхода к финансовому просвещению. "Финансовая культура — это основа благополучия каждого человека и стабильности региона в целом, — заявила Ольга Собещанская. — Ценно, что работа ведётся системно: в трудовых коллективах, семьях, с охватом всех возрастных групп. Самарская область продолжит эту работу, чтобы каждый житель мог уверенно принимать финансовые решения и эффективно управлять личным бюджетом".

Проведенное заседание подтвердило, что Самарская область не только успешно реализует текущие задачи в сфере финансовой грамотности, но и активно включается в общероссийские проекты, укрепляя свой статус одного из флагманов финансового просвещения в стране.

