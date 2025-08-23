16+
В Тольятти задержали водителя грузовика с поддельными правами

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти на КПП "Рубеж" на ул. Магистральной сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя грузовика с поддельным водительским удостоверением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили автомобиль DAF для проверки документов. В ходе административной процедуры водитель предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении иногороднего жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

