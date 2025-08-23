В Красноармейском районе в ДТП погибли два человека

В пятницу, 22 августа, в Красноармейском районе столкнулись автомобили Fiat и Geely, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, ДТП произошло в 14:50 на 140 км автодороги "Р-229". Водитель Fiat выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкнулся с Geely. На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.