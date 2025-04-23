26 апреля Самарская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Он завершит апрельский месячник благоустройства, озеленения и улучшения внешнего облика муниципальных округов Самарской области. С начала апреля в регионе прошло почти 100 субботников с участием 420 тыс. человек.
Участвовать во Всероссийском субботнике смогут все желающие. В этот день запланированы традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска скамей, цоколей, ограждений, уборка в подъездах. В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений.
Особое внимание будет уделено общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Напомним, 21 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своем городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют, что это будет - парк ли, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Участвовать в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. "В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, и они должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, скамеек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Основные площадки, на которых пройдет Всероссийский субботник:
- Самара - городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
- Тольятти - эко-парк Шлюзовой
- Сызрань - общественное пространство у Комсомольской стелы
- Жигулевск - парк 40-летия ВЛКСМ
- Кинель - ул. Крымская, 22а, Детский парк
- Новокуйбышевск - сквер "Памяти Ветеранов ВОВ" в п. Маяк
- Октябрьск - Александровская аллея, ул. 3-го Октября
- Отрадный - сквер Победы
- Похвистнево - парк Ветра
- Чапаевск - парк им. В.И.Чапаева
"Все муниципалитеты обеспечены необходимым инвентарем и техникой, - отметил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин. - Просим всех жителей области активно включиться в эту важную работу по наведению порядка".
Полную информацию о местах проведения субботников и графиках работ можно получить в администрации муниципального образования.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!