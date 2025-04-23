26 апреля Самарская область присоединится к Всероссийскому субботнику. Он завершит апрельский месячник благоустройства, озеленения и улучшения внешнего облика муниципальных округов Самарской области. С начала апреля в регионе прошло почти 100 субботников с участием 420 тыс. человек.

Участвовать во Всероссийском субботнике смогут все желающие. В этот день запланированы традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска скамей, цоколей, ограждений, уборка в подъездах. В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений.

Особое внимание будет уделено общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Напомним, 21 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своем городе или населенном пункте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют, что это будет - парк ли, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Участвовать в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. "В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, и они должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, скамеек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Основные площадки, на которых пройдет Всероссийский субботник:

Самара - городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

Тольятти - эко-парк Шлюзовой

Сызрань - общественное пространство у Комсомольской стелы

Жигулевск - парк 40-летия ВЛКСМ

Кинель - ул. Крымская, 22а, Детский парк

Новокуйбышевск - сквер "Памяти Ветеранов ВОВ" в п. Маяк

Октябрьск - Александровская аллея, ул. 3-го Октября

Отрадный - сквер Победы

Похвистнево - парк Ветра

Чапаевск - парк им. В.И.Чапаева

"Все муниципалитеты обеспечены необходимым инвентарем и техникой, - отметил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин. - Просим всех жителей области активно включиться в эту важную работу по наведению порядка".

Полную информацию о местах проведения субботников и графиках работ можно получить в администрации муниципального образования.