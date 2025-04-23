В Лопатино подростки на питбайке столкнулись с припаркованным автомобилем

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В среду, 23 апреля, в п. Лопатино 15-летний молодой человек на питбайке Darex столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в 18:10 в районе дома №7 по ул. Б.Глубоковых.

Фото: ГУ МВД по Самарской области