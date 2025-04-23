В Лопатино подростки на питбайке столкнулись с припаркованным автомобилем

В среду, 23 апреля, в п. Лопатино 15-летний молодой человек на питбайке Darex столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Самарской области. ДТП произошло в 18:10 в районе дома №7 по ул. Б.Глубоковых.
Как установлено полицейскими, 15-летние пассажир и водитель питбайка находились без экипировки и шлема. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!