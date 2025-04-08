Месячник благоустройства в Самарской области завершится Всероссийским субботником

С 1 по 26 апреля на территории муниципальных образований Самарской области проводится месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика муниципальных округов Самарской области. О готовности к этому событию и проводимых мероприятиях врио первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин доложил на оперативном совещании губернатору Вячеславу Федорищеву
В рамках месячника планируется проведение двух субботников (12, 26 апреля) с участием органов исполнительной власти Самарской области. Самым масштабным станет Всероссийский субботник, проведение которого запланировано на 26 апреля. Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах. В акции, как ожидается, примут участие трудовые коллективы, общественники, владельцы и арендаторы помещений.
Особое внимание уделят общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В проведении месячника по благоустройству планируется задействовать более 809 тыс. человек и 5131 единицу техники. В рамках субботников в Самарской области планируется убрать более 19 тыс. гектаров территории, предполагаемый объем вывозимого мусора 57 тыс. куб. м. Региональный оператор по обращению с ТКО обеспечит своевременный вывоз собранного мусора.
"Все муниципалитеты обеспечены необходимым инвентарем и техникой, — отметил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин. — Просим всех жителей области активно включиться в эту важную работу по наведению порядка".
Информация о местах проведения субботников и графиках работ будет доведена до жителей через СМИ и информационные стенды.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.