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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" провела урок безопасности в образовательном центре "Галактика"

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" рассказали второклассникам тольяттинского Образовательного центра "Галактика" о важных правилах безопасности вблизи энергетических объектов. Увлекательный урок прошёл в рамках межрегиональных проектов компании "Безопасность тепла" и "Экология".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В гости к ребятам пришёл главный герой-энергетик Теплослав. Вместе с ним учащиеся узнали о том, где рождается тепло, как оно попадает в наши батареи и краны горячей воды дома и в школе, и когда следует быть с этой энергией крайне аккуратным и осторожным. Чтобы закрепить полученные знания, школьники вместе с Теплославом собирали тематические напольные пазлы с советами по правилам безопасности и бережному отношению к природе, а также соревновались в эстафете с препятствиями в виде крышек люков тепловых камер.

"Интерактивная программа подобных уроков позволяет учащимся школ запомнить основные правила поведения на улицах города и дома, научиться правильно действовать в нестандартных ситуациях. Эти знания будут актуальны в весенне-летний период, когда энергетики традиционно ведут масштабные ремонтные работы на коммуникациях", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

По завершении урока безопасности все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс" и сделали фото с любимым героем на память.

Гид потребителя

Последние комментарии

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

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