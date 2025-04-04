"Т Плюс" провела урок безопасности в образовательном центре "Галактика"

Специалисты "Т Плюс" рассказали второклассникам тольяттинского Образовательного центра "Галактика" о важных правилах безопасности вблизи энергетических объектов. Увлекательный урок прошёл в рамках межрегиональных проектов компании "Безопасность тепла" и "Экология".

В гости к ребятам пришёл главный герой-энергетик Теплослав. Вместе с ним учащиеся узнали о том, где рождается тепло, как оно попадает в наши батареи и краны горячей воды дома и в школе, и когда следует быть с этой энергией крайне аккуратным и осторожным. Чтобы закрепить полученные знания, школьники вместе с Теплославом собирали тематические напольные пазлы с советами по правилам безопасности и бережному отношению к природе, а также соревновались в эстафете с препятствиями в виде крышек люков тепловых камер.

"Интерактивная программа подобных уроков позволяет учащимся школ запомнить основные правила поведения на улицах города и дома, научиться правильно действовать в нестандартных ситуациях. Эти знания будут актуальны в весенне-летний период, когда энергетики традиционно ведут масштабные ремонтные работы на коммуникациях", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

По завершении урока безопасности все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс" и сделали фото с любимым героем на память.