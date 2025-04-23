В Тольятти Lada Granta врезалась в столб

В среду, 23 апреля, в Тольятти 21-летний водитель автомобиля Lada Granta столкнулся с бетонным столбом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, легковушка ехала со стороны Обводного шоссе в направлении Комсомольского района. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Затем автомобиль перевернулся в кювет.

Пострадавшего водителя доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.