Волонтеры помогут жителям Самарской области проголосовать за объекты благоустройства

В Самарской области продолжается регистрация волонтеров платформе Добро.рф для поддержки общественно значимого проекта — всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с апреля по июнь 2025 года.
Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтером может стать любой желающий, старше 14 лет.
В этом году для большего вовлечения граждан во всероссийское голосование за объекты благоустройства в регионах РФ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение "Госуслуги Волонтер".
"Всероссийское голосование — это уникальная возможность для каждого жителя внести вклад в развитие своего региона. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекту "Инфраструктура для жизни", которые реализуются минстроем России, города преображаются, обретают новые набережные, парки, скверы, спортивные площадки и другие объекты, делающие нашу жизнь лучше. Активное участие людей в голосовании позволяет нам создавать именно такие пространства, которые нужны в конкретном муниципалитете, они повышают комфорт и привлекают туристов в регионы страны. Благодаря самоотверженной работе волонтеров, все больше жителей узнают о возможностях участия в федеральных и национальных проектах, позволяющих вместе делать города комфортнее и безопаснее", — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Волонтеры смогут более оперативно помогать жителям в голосовании. С помощью приложения "Госуслуги Волонтер" любой человек сможет познакомиться с территорией или дизайн-проектом, который вынесен на голосование. Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.
В Самарской области на выбор будут предложены 111 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре — должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один — повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", — подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Татьяна Поселенова уже два года участвует во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в качестве волонтера.
"Я очень рада, что включилась в такой замечательный проект, участие в нем формирует у волонтеров и жителей чувство гордости за свой город. Это здорово, что таким образом жители проявляют свою активную гражданскую позицию", — отметила Татьяна.
С ней согласна еще один волонтер Наталья Зимина: "Проект замечательный, в результате его реализации преобразились многие объекты нашего города. Очень приятно видеть, как появляются благоустроенные скверы и красивые арт-объекты, и понимать, что ты имеешь к этому непосредственное отношение. На пунктах голосования мы рассказываем жителям о федеральном проекте, что уже сделано в городе, и люди с интересом выбирают объекты для голосования. В текущем году снова буду участвовать в проекте и надеюсь, что в нашей Самаре появятся новые красивые, комфортные объекты".
Напомним, в прошлом году жителям Самарской области во время голосования за благоустройство помогало более 3,8 тыс. волонтеров. Всего же в стране с 2021 года свой вклад в изменение внешнего облика городов и населенных пунктов за время внесли 350 тыс. волонтеров, и их вовлеченность в развитие проекта только растет. По итогам прошлого года в голосовании приняли участие 17.2 млн человек, из которых более 70% были привлечены волонтерами. Молодое поколение активно вовлекается в добровольческую и общественно-значимую деятельность, во многом благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", который охватывает свыше 50 миллионов человек или треть жителей нашей страны.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!