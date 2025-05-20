16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показаний приборов учёта от своих клиентов ЦУР Самарской области фиксирует значительное снижение числа обращений по теме вывоза мусора Власти обозначили сроки строительства новой набережной в Самаре "Т Плюс" познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре До конца мая "Т Плюс" проведёт ремонтные работы на тепловых сетях в нескольких районах Самары и Тольятти

ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" ожидает показаний приборов учёта от своих клиентов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 25 мая клиентам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" необходимо передать показания приборов учёта горячей воды. От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.

Для этого можно воспользоваться любым из дистанционных каналов энергокомпании:

— через личный кабинет клиента;

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на официальном сайте;

— в мессенджере Telegram (@Esplusbot);

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");

— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

— в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";

— по круглосуточным телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1