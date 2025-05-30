"Т Плюс" выполнит ремонт I тепломагистрали от Самарской ТЭЦ

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Сотрудники "Т Плюс" проведут плановый ремонт I тепломагистрали, по которой горячая вода поступает горожанам с Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 4 по 17 июня будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей и предприятий в границах улиц пр-т Карла Маркса, Мирная, Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Московское шоссе, Аминева, Ново-Садовая, Силовая, Жигулевская, Гастелло.