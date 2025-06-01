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Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 3 млн руб. накоплений

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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65-летней жительнице Самары поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что денежными средствами женщины пытаются завладеть неизвестные.

Спустя время позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и убеждал женщину перевести денежные средства на безопасный счет. Голос в трубке звучал убедительно и профессионально. Абонент подробно описал инструкцию, следуя которой женщина сможет сохранить свои сбережения.

Вскоре жительница Самары проревела на предложенный ей счет более 3 млн рублей. Только после завершения всех операций она поняла, что стала жертвой аферы.

Женщина сразу же обратилась в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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