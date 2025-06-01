Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 3 млн руб. накоплений

65-летней жительнице Самары поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что денежными средствами женщины пытаются завладеть неизвестные.

Спустя время позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и убеждал женщину перевести денежные средства на безопасный счет. Голос в трубке звучал убедительно и профессионально. Абонент подробно описал инструкцию, следуя которой женщина сможет сохранить свои сбережения.

Вскоре жительница Самары проревела на предложенный ей счет более 3 млн рублей. Только после завершения всех операций она поняла, что стала жертвой аферы.

Женщина сразу же обратилась в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.