Пенсионерка из Самары перевела мошенникам 3 млн руб. накоплений

65-летней жительнице Самары поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что денежными средствами женщины пытаются завладеть неизвестные.
Спустя время позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и убеждал женщину перевести денежные средства на безопасный счет. Голос в трубке звучал убедительно и профессионально. Абонент подробно описал инструкцию, следуя которой женщина сможет сохранить свои сбережения.
Вскоре жительница Самары проревела на предложенный ей счет более 3 млн рублей. Только после завершения всех операций она поняла, что стала жертвой аферы.
Женщина сразу же обратилась в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы