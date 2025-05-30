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ЖКХ и благоустройство Общество

В июне клиенты пяти управляющих компаний Тольятти получат квитанции от "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале июня 2025 года жители домов Автозаводского района Тольятти, находящихся под управлением пяти управляющих компаний, получат квитанции за тепло и горячую воду от "ЭнергосбыТ Плюс". Речь идёт о клиентах ООО "УК № 2 ЖКХ" (ИНН 6321165830), ООО "БОН" (ИНН 6321299908), ООО УК "Энерджи" (ИНН 6324079210), ООО УК "ТЛТ" (ИНН 6324103180) и ООО УК "Восточная" (ИНН 6324109961). Таким образом, с мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.

Решение о переводе граждан на прямые расчёты с поставщиком ресурсов принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми ресурсоснабжающим организациям предоставляется право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин. На сегодняшний день задолженность пяти данных управляющих компаний перед ПАО "Т Плюс" составляет 456 млн рублей.

В первом платёжном документе будет указан персональный номер лицевого счёта (он расположен в средней части квитанции, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы компании, позволяющие решить все вопросы без посещения офисов обслуживания. В частности, новые клиенты компании смогут дистанционно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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