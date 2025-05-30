В июне клиенты пяти управляющих компаний Тольятти получат квитанции от "ЭнергосбыТ Плюс"

В начале июня 2025 года жители домов Автозаводского района Тольятти, находящихся под управлением пяти управляющих компаний, получат квитанции за тепло и горячую воду от "ЭнергосбыТ Плюс". Речь идёт о клиентах ООО "УК № 2 ЖКХ" (ИНН 6321165830), ООО "БОН" (ИНН 6321299908), ООО УК "Энерджи" (ИНН 6324079210), ООО УК "ТЛТ" (ИНН 6324103180) и ООО УК "Восточная" (ИНН 6324109961). Таким образом, с мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.

Решение о переводе граждан на прямые расчёты с поставщиком ресурсов принято согласно нормам Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми ресурсоснабжающим организациям предоставляется право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора снабжения при наличии у управляющей компании задолженности в размере двух среднемесячных величин. На сегодняшний день задолженность пяти данных управляющих компаний перед ПАО "Т Плюс" составляет 456 млн рублей.

В первом платёжном документе будет указан персональный номер лицевого счёта (он расположен в средней части квитанции, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы компании, позволяющие решить все вопросы без посещения офисов обслуживания. В частности, новые клиенты компании смогут дистанционно передавать показания приборов учёта, узнавать о состоянии лицевых счетов и начислениях, получать электронную квитанцию с неограниченным сроком хранения или обращаться за консультацией к специалистам.