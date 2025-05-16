До конца мая "Т Плюс" проведёт ремонтные работы на тепловых сетях в нескольких районах Самары и Тольятти

Специалисты "Т Плюс" выполнят плановый ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре, а также котельной № 14 и ТЭЦ ВАЗа в Тольятти. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения.
— 19 мая в течение дня — для жителей и организаций посёлка Портовый;
— с 19 по 25 мая — для потребителей Автозаводского района Тольятти (кварталы 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, часть промзоны);
— с 21 мая по 3 июня — для жителей и организаций Советского и Октябрьского районов Самары в границах улиц: Гастелло, Стара Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Кольцевая, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.
В рамках планового ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволяет выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск непредвиденных ситуаций в зимний период. Данное мероприятие является обязательным и самым эффективным способом диагностики технического состояния тепловых сетей.
Кроме того, с 21 по 23 мая 2025 года для ремонта оборудования будет приостановлена подача горячего водоснабжения для всех потребителей Самарской ТЭЦ в границах улиц: Стара Загора, Ташкентская, Г.Димитрова, Губанова, Солнечная, проспект Кирова, Силовая, Ново-Вокзальная, Московское шоссе, Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, Нагорная, Победы, Металлистов, проспект Металлургов, Физкультурная, Мелекесская, Литвинова, Земеца, проспект Юных Пионеров, Краснодонская.
Энергетики "Т Плюс" обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение после устранения выявленных повреждений.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!