В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ул. Г.Димитрова

В связи с реконструкцией тепловых сетей "Т Плюс" с 6:00 18 мая по 23:59 27 мая будет временно ограничено движение транспорта по ул. Г.Димитрова. Работы проводятся в рамках подготовки областной столицы к очередному отопительному сезону.

В частности, будет ограничено автодвижение в обе стороны по ул. Димитрова, от пересечения с Московским шоссе в сторону ул. Стара-Загора.

Самарский филиал "Т Плюс" обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и выбирать безопасный маршрут движения. Также теплоэнергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к комплексу работ, направленных на обеспечение надёжного прохождения отопительного сезона 2025-2026 года.