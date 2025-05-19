"Т Плюс" познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" провели урок по безопасному поведению вблизи энергетических объектов для учеников 1 и 2 классов самарской школы № 132. Энергетики предостерегли ребят от игр рядом с тепловыми сетями, крышками люков теплокамер и местами проведения ремонтных работ.

В ходе тематического урока школьники узнали, где рождается тепло и как оно поступает в наши дома, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также энергетики поговорили с ребятами об эффективном и бережном отношении к природе. Для закрепления знаний все участники необычного урока посоревновались в весёлой эстафете и пособирали огромные напольные пазлы с полезными советами по безопасности и энергосбережению.

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. С начала 2025 года в мероприятиях приняли участие около 200 детей.