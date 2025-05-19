"Т Плюс" познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре

Сотрудники "Т Плюс" провели урок по безопасному поведению вблизи энергетических объектов для учеников 1 и 2 классов самарской школы № 132. Энергетики предостерегли ребят от игр рядом с тепловыми сетями, крышками люков теплокамер и местами проведения ремонтных работ.
В ходе тематического урока школьники узнали, где рождается тепло и как оно поступает в наши дома, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также энергетики поговорили с ребятами об эффективном и бережном отношении к природе. Для закрепления знаний все участники необычного урока посоревновались в весёлой эстафете и пособирали огромные напольные пазлы с полезными советами по безопасности и энергосбережению.
Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. С начала 2025 года в мероприятиях приняли участие около 200 детей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!