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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" познакомила с правилами энергобезопасности учащихся школы № 132 в Самаре

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Т Плюс" провели урок по безопасному поведению вблизи энергетических объектов для учеников 1 и 2 классов самарской школы № 132. Энергетики предостерегли ребят от игр рядом с тепловыми сетями, крышками люков теплокамер и местами проведения ремонтных работ.

В ходе тематического урока школьники узнали, где рождается тепло и как оно поступает в наши дома, как обращаться с электроприборами и правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов. Также энергетики поговорили с ребятами об эффективном и бережном отношении к природе. Для закрепления знаний все участники необычного урока посоревновались в весёлой эстафете и пособирали огромные напольные пазлы с полезными советами по безопасности и энергосбережению.

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках. С начала 2025 года в мероприятиях приняли участие около 200 детей.

Гид потребителя

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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