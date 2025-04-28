Фонтаны в Самаре запустят к 1 мая

В Самаре 26 апреля провели пробный пуск 47 фонтанов. До 1 мая городские фонтаны будут работать в тестовом режиме, сообщил в своем Телеграм-канале мэр Иван Носков.

К 1 мая все работающие фонтаны выйдут на постоянный график — с 09:00 до 21:00.