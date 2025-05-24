В Новокуйбышевске пройдёт очередной этап ремонта тепловых сетей "Т Плюс"

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Специалисты "Т Плюс" проведут плановый ремонт тепловых сетей от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. В связи с этим с 26 мая по 1 июня будет приостановлена подача горячего водоснабжения для всех жителей Новокуйбышевска.