Генеральный директор "Т Плюс" поздравил ветеранов самарской энергосистемы с приближающимся праздником Победы

Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс поздравил ветеранов самарской энергетики с приближающимся праздником Победы в Великой Отечественной войне. Пётр Вечканов и Лидия Глотова в послевоенное время трудились на электростанциях Куйбышева, внося свой вклад в становление и дальнейшее развитие отечественной промышленности.
Самоотверженный труд куйбышевских энергетиков в годы Великой Отечественной войны позволил обеспечить стабильную работу многочисленных дипломатических миссий, государственных учреждений и оборонных заводов, размещённых в "запасной столице" СССР. Не менее важен Куйбышев был и в послевоенное время, когда бурное развитие промышленности требовало роста энергетических мощностей.
После долгожданной Победы Пётр Вечканов работал в военизированной охране Самарской ГРЭС. За добросовестный труд он неоднократно отмечался благодарностями от руководства "Самараэнерго", а в 2025 году стал почётным гражданином города. В свою очередь, Лидия Глотова после войны пришла работать на Безымянскую ТЭЦ, став во главе династии энергетиков. Общий трудовой стаж семьи Глотовых составил свыше 70 лет.
В ходе визита Павел Сниккарс поблагодарил ветеранов самарской энергетики за самоотверженный труд и вручил ценные подарки, выполнив индивидуальные пожелания каждого.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???