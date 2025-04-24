Денис Крейцберг: "Рынок речного туризма вырос на 70%, и это только начало"

Как искренний интерес и желание рискнуть могут перерасти в масштабный проект сайта-агрегатора в сфере речного туризма? Основатель сервиса бронирования круизов "Круиз.онлайн" Денис Крейцберг рассказал о запуске и развитии бизнеса, который выходит за рамки внутреннего туризма и стремится к новым горизонтам.

Амбициозный старт и развитие ниши

— Однажды Вы назвали сервис бронирования круизов Круиз.онлайн интернет-стартапом в офлайновой нише. Как пришла идея перенести процесс выбора и бронирования туров в сфере речного туризма в онлайн? Какие цели преследовали и как тогда представляли перспективную аудиторию проекта?

— Идея запустить Круиз.онлайн пришла в 2015 году на фоне изменившейся ситуации с зарубежным туризмом. Курс доллара резко вырос, поездки за границу стали менее доступными, и внимание многих путешественников начало смещаться в сторону внутреннего туризма. Мы родом из Самары и, проживая рядом с Волгой, видели, сколько людей отправляется в речные круизы. Тогда и возникла мысль: а почему бы не упростить людям выбор и бронирование круизов — через интернет?

На старте не строили амбициозных планов. Хотелось просто запустить небольшое агентство, попробовать свои силы. На тот момент потенциальную аудиторию мы оценивали примерно в 400 тысяч человек. А дальше уже все пошло по нарастающей — с каждым сезоном становилось все очевиднее, что идея была правильной.

— Если вернуться в момент, когда Вы приняли решение развивать бизнес именно в сфере речного туризма, что стало определяющим для Вас? Что заставило задуматься о том, что у онлайн-агрегатора в этой области есть большой потенциал?

— Если честно, в тот момент мы были просто молоды, полны энтузиазма и верили — в технологии, прогресс и себя. И, как показало время, это сработало.

На рынке речного туризма тогда почти не было онлайн-инструментов. Все держалось на офлайн-продажах, бумажных путевках и звонках в офисы. Мы не проводили глубокой аналитики, не строили сложных прогнозов. Просто рискнули!

— Как развивалась сфера речного туризма в последние 5 лет?

— За последние 5 лет речной туризм в России развивался очень стремительно: можно смело говорить о росте более чем на 70%. В первую очередь, это связано с общим трендом на внутренний туризм, который особенно усилился после 2020 года. Люди начали по-новому смотреть на отдых внутри страны, открывать для себя регионы, которые раньше казались "слишком близкими" или "не такими интересными". Вдруг выяснилось, что у нас под боком — удивительные места, живописные маршруты и культурные сокровища.

Сильный импульс дало и развитие инфраструктуры: появились новые стоянки, современные причалы, обновились туристические объекты в городах по маршрутам. Корабли стали заходить в более труднодоступные точки, появились экспедиционные круизы — для тех, кто хочет увидеть что-то действительно необычное и уникальное, далекое от привычных маршрутов.

География расширяется

— Как на индустрию повлияли тренд на внутренний туризм и внимание к местным достопримечательностям?

— С 2021 по 2024 год в России начали активно ходить практически все круизные суда, которые раньше обслуживали иностранных туристов. Это более 20 современных кораблей, которые теперь работают на внутреннем рынке. Плюс к этому — строительство новых судов, что тоже серьезно расширило возможности по маршрутам и комфорту.

— Актуальное расписание речных круизов выглядит очень разнообразно. Какие туры предлагали самым первым клиентам и как впоследствии масштабировали географию?

— Нам всегда было важно, чтобы человек, зайдя на сайт, мог выбрать свой вариант из полного спектра направлений: от классики вроде "Золотого кольца" до редких маршрутов, куда еще не ступала нога классического туриста.

Когда только запускались, мы работали с 16 кораблями, и основные рейсы шли из Самары — это был наш старт, локальный и нам близкий. Мы хорошо знали регион, понимали, какие маршруты здесь востребованы.

Дальше пошло расширение: и по числу судов — сейчас их уже 114, и по географии. Затем пришли к морским круизам и до сих пор продолжаем пополнять продукт.

Сегодня самое популярное речное направление — это Москва — Санкт-Петербург с возвращением. Но при этом на сайте круизного агрегатора Круиз.онлайн представлен действительно весь спектр круизов по России и всему миру.

Покупатели круизов — тогда и сейчас

— Формат речного круиза ассоциируется с неспешным отдыхом для зрелой аудитории. У Вас изначально было стремление познакомить с этим направлением туристов молодого и среднего возраста? Или уже в процессе Вы заметили, что средний возраст пассажиров, которые отправляются с Вами в плавание, "молодеет"?

— Изначально у нас не было четкой цели "омолаживать" аудиторию речных круизов. Просто формат отдыха на 3–5 дней подходил нам самим — по психотипу, по ритму жизни. Это короткий перерыв, когда можно сменить обстановку, не уезжая далеко, и при этом не выпадать надолго из рабочих процессов.

А дальше началось естественное движение. Мы взрослели вместе с проектом, и одновременно с этим менялась аудитория. Особенно заметный сдвиг произошел после пандемии: внутренний туризм, в целом, стал популярнее, и в круизы пошли те, кто раньше о них даже не задумывался. В том числе — молодежь и семьи, которые искали новые форматы путешествий внутри страны. Получается, что аудитория помолодела сама — просто потому, что изменилась ситуация в мире.

— Как Вы можете описать современного любителя речных круизов? Давайте составим несколько портретов людей, которые уже распробовали этот вид отдыха.

— Сегодня любитель речных круизов — это уже далеко не один конкретный образ. За последние годы аудитория стала намного разнообразнее, но у всех есть что-то общее: тяга к природе, интерес к неспешному, комфортному отдыху и желание отвлечься от городской суеты. Наша аудитория разнообразна, но можно выделить несколько ключевых типов путешественников:

Офисный сотрудник 35+

Человек, уставший от многозадачности, постоянной гонки и вечных "нужно успеть". Он выбирает круиз, потому что все уже организовано: питание, экскурсии, досуг. Можно просто расслабиться, наслаждаться видом с палубы. Для него расписание дня — не ограничение, а наоборот, комфорт.

Семейная пара или подруги

Обычно активные и любознательные. Для них ценна возможность за одну поездку посмотреть сразу несколько городов, открыть для себя что-то новое и в итоге вернуться в точку старта. Это путешествие ради впечатлений, общения, расширения кругозора. Очень часто такие гости заранее изучают маршрут, интересуются историей мест, куда идут.

Семья с детьми

Для родителей это способ показать детям страну — по-настоящему, не по картинкам. Речные круизы дают ощущение путешествия, но при этом все безопасно и удобно: нет переездов с чемоданами, есть детские программы, питание по расписанию, и при этом каждый день — новая остановка, новые открытия.

Конечно, это не все — есть и молодежь, и пенсионеры, и соло-путешественники. Но во всех нас, кто выбирает круиз, живет одно общее желание: отдохнуть красиво, глубоко, в ритме, который подходит именно тебе.

— Вы работаете с туристами со всей страны — более клиентоориентированный бизнес сложно представить. Как Вы можете сформулировать основные преимущества, за которые Вас выбирают люди

Наши основные преимущества — это удобство и простота покупки, открытость процессов и самый большой выбор круизов на рынке. Мы стараемся, чтобы наши клиенты всегда чувствовали себя уверенно и гарантируем им поддержку на всех этапах бронирования круиза.