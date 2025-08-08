Самарская область вошла в число регионов-лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей

Регион продемонстрирует высокие темпы прохождения классификации средств размещения и входит в ТОП-10 субъектов РФ. Промежуточные итоги по внедрению реформы классификации подвели в Минэкономразвития России. Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц.

Напомним, в этом году начал действовать ряд новых требований законодательства в сфере туризма. Все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и иные модульные средства размещения теперь должны быть внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Обязательное условие — до 1 сентября 2025 года собственники таких объектов должны пройти этап "самооценки" в личном кабинете на платформе единого реестра Росаккредитации.

Гостиницы и отели, которые не пройдут самооценку до этой даты, будут автоматически исключены из реестра, их деятельность станет незаконной и агрегаторы бронирования будут обязаны удалить информацию о таких объектах со своих платформ.

"Самарская область активно включилась в работу по прохождению классификации. Сегодня этап так называемой "самооценки" уже прошли 187 объектов размещения. И мы со своей стороны готовы всесторонне помогать и содействовать бизнесу индустрии гостеприимства. Предоставление качественных и безопасных услуг жителям и гостям Самарской области — наш абсолютный приоритет", — подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Если гостиница или санаторий предоставляют услуги более высокого качества, они могут пройти второй этап — получение категории ("звезд"). Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию с помощью личного кабинета в реестре.

"Реформа направлена на то, чтобы у туристов было больше возможностей для выбора, а бизнес работал в честных условиях", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".