Самарская область вошла в число регионов-лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей

Регион продемонстрирует высокие темпы прохождения классификации средств размещения и входит в ТОП-10 субъектов РФ. Промежуточные итоги по внедрению реформы классификации подвели в Минэкономразвития России. Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц.
Напомним, в этом году начал действовать ряд новых требований законодательства в сфере туризма. Все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и иные модульные средства размещения теперь должны быть внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.
Обязательное условие — до 1 сентября 2025 года собственники таких объектов должны пройти этап "самооценки" в личном кабинете на платформе единого реестра Росаккредитации.
Гостиницы и отели, которые не пройдут самооценку до этой даты, будут автоматически исключены из реестра, их деятельность станет незаконной и агрегаторы бронирования будут обязаны удалить информацию о таких объектах со своих платформ.
"Самарская область активно включилась в работу по прохождению классификации. Сегодня этап так называемой "самооценки" уже прошли 187 объектов размещения. И мы со своей стороны готовы всесторонне помогать и содействовать бизнесу индустрии гостеприимства. Предоставление качественных и безопасных услуг жителям и гостям Самарской области — наш абсолютный приоритет", — подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Если гостиница или санаторий предоставляют услуги более высокого качества, они могут пройти второй этап — получение категории ("звезд"). Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию с помощью личного кабинета в реестре.
"Реформа направлена на то, чтобы у туристов было больше возможностей для выбора, а бизнес работал в честных условиях", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.
Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров "Мой бизнес" или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону "горячей линии" для предпринимателей 8-800-300-63-63.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....