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Туризм Общество

Бонусы и впечатления: Т2 представила обновленную платформу для путешественников

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, обновил платформу для путешественников с маршрутами по всей России. География проекта расширилась — теперь туристам доступен выбор маршрутов от Калининграда до Камчатки продолжительностью от одного до трех дней с возможностью использовать скидки от партнеров и полезные сервисы.

Фото: Никита Ермаков

Платформа T2 предлагает пользователю выбрать регион или город, количество дней поездки, после чего подбирает оптимальный маршрут для путешествия. Каждый из них включает уникальные активности и места с особым колоритом, раскрывающие Россию с новой стороны. На странице выбранного направления можно скопировать маршрут в онлайн-карты, а также проверить зону покрытия сетью Т2 на пути.

Пользоваться сайтом могут абоненты любых операторов, но клиентам Т2 доступны скидки от партнеров, подарки, кешбэк и полезные в дороге сервисы — автоконсьерж и страхование.

В разделе платформы о Самарской области собраны однодневные маршруты к замку Гарибальди и живописному Голубому озеру, а также другим необычным местам. Есть и более продолжительные поездки — например, трехдневное путешествие по заволжским островам — от волжских "Мальдив" до Васильевских островов-близнецов.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Интерес жителей к поездкам по России в последние годы стремительно растет, и Т2, как оператор связи, активно поддерживает развитие внутреннего туризма. Мы видим, что наши клиенты все чаще исследуют города Приволжья, поэтому обновили туристическую платформу Т2, предложив путешественникам новые варианты маршрутов длительностью от одного до трех дней. Знаем, что современного туриста сложно удивить, но мы приготовили действительно интересные и выгодные предложения для наших абонентов, которые точно пригодятся в пути — например, скидки в сервисах бронирования жилья или кешбэк за покупку билетов на экскурсии, чтобы отдых прошел еще приятнее".

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