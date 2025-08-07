Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай

В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями.

С 8 по 10 августа в Самаре появится московский туристско-информационный центр (ТИЦ), привезенный в рамках турне ТИЦ Москвы по городам России. В павильоне жители и гости города смогут узнать о культурных событиях и достопримечательностях Москвы, получить информацию о путешествии в столицу, принять участие в различных активностях и погрузиться в атмосферу настоящего городского курорта. Центр ждет посетителей ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу: ул. Ленинградская, в районе дома № 49.

ТИЦ оформлен в концепции "Собери свое лето в Москве". Туристско-информационный центр станет не только местом, где можно получить полезную информацию, но и точкой притяжения для посетителей. Все мероприятия на площадке бесплатные, в том числе — виртуальное путешествие по столице в специальных VR-очках.

Также рядом с павильоном будет организована зона отдыха, где гости смогут расположиться на мягких подушках и использовать эту локацию как уютное место для передышки в центре города.

Также на площадке появится чайная зона, оформленная в духе московских усадеб XIX века. Здесь можно будет встретиться с актрисой в историческом костюме графини. Она предложит гостям ледяной чай и расскажет о традициях московского чаепития.

О форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" можно будет узнать от актера в футуристичном костюме. Он же объяснит, как воспользоваться фотобудкой с искусственным интеллектом, которая сгенерирует фотографии на фоне фестивалей и достопримечательностей Москвы. Еще одна интересная деталь рядом с этой зоной — робот-собака, который понравится посетителям всех возрастов.

"Открытие туристско-информационного центра Москвы в Самаре — это замечательный пример укрепления связей между нашими регионами. Мы рады приветствовать гостей столицы, лидеров туристического потока в Самарскую область. Уверены, что такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма и делают путешествия по России еще интереснее и доступнее", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.