Промышленный туризм открывает новые горизонты

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С новыми предложениями в сфере промышленного туризма познакомились представители ведущих туроператорских компаний в рамках информационного тура, организованного министерством туризма Самарской области. Участники посетили две туристические площадки — питомник декоративных растений и производство напитков из жигулевских яблок в Тольятти.

Фото: Министерство туризма СО

Промышленный туризм — одно из приоритетных направлений работы областного минтура. Совместно с производственными предприятиями и туроператорскими компаниями разрабатываются промышленные экскурсии разной ценовой категории и профильной направленности: туристической, профориентационной или деловой. На сегодняшний день более 40 предприятий Самарской области принимают гостей и туристов, предприятия региона ежегодно принимают участие в образовательных программах Агентства стратегических инициатив, а проекты Самарской области по развитию промышленного туризма дважды становились финалистами всероссийского акселератора "Открытая промышленность".

Промышленный туризм сегодня не ограничивается посещением фабрик и заводов, он охватывает также агропредприятия, энергетические и транспортные объекты инфраструктуры. Самарская область обладает мощным промышленным и аграрным потенциалом, который может стать основой для развития новых туристических маршрутов.

Так, в рамках информационного тура представители туротрасли посетили питомник, специализирующийся на производстве хвойных и лиственных деревьев и кустарников. Общая площадь питомника достигает 97 га, ежегодно в производстве около 700 000 растений, а для выращивания растений используется современное оборудование и сельскохозяйственная техника. Второй точкой посещения стало производство напитков из жигулевских яблок в Тольятти. Это современное и технологичное предприятие по производству натуральных напитков. В производстве используются только отборные местные яблоки. Групповые экскурсии с дегустацией проводятся при наборе от 10 до 50 человек. В планах собственников открытие сыроварни и гостиницы.

Министерство туризма продолжает знакомить жителей и гостей с новыми промышленными брендами региона.

