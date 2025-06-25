В конкурсе "Пресс-служба года" отметили публикации о туризме и интересе к национальным языкам

Компания "МегаФон" заняла 1-е место в номинации "Лучший пресс-релиз" ежегодного профессионального конкурса "Пресс-служба года 2024" с информационным поводом, посвященным развитию внутреннего туризма.

Как отмечается на сайте конкурса, в этой номинации побеждает материал, отличающийся интересным содержанием и оригинальным способом подачи информации.

Аналитика посещения россиянами восьми городов, входящих в маршрут "Золотое кольцо России", и 11 регионов Северо‑Запада России, объединенных в "Серебряное ожерелье", была подготовлена МегаФоном совместно с Корпорацией Туризм.РФ. В релизе рассказывается о городах и населенных пунктах, которые привлекли наибольшее количество туристов. В частности, удалось выяснить, что в топ‑3 городов "Золотого кольца" по турпотоку вошли Владимир, популярность которого в сравнении с летом 2023 года выросла почти на 30%, Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%). При этом основной прирост турпотока в городах "Золотого кольца" происходит за счёт гостей из столицы. Также компания проанализировала, как растет потребление на этих туристических маршрутах голосового и интернет-трафика.

В той же номинации МегаФон получил диплом "Отличник конкурса" за проект "Россияне чаще изучают родные языки". Серия пресс-релизов компании была объединена общей темой интереса к разным языкам, на которых говорят в России.

Торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса для пиарщиков "Пресс-служба года-2024" состоялась 30 мая 2025 года. Конкурс "Пресс-служба года" прошел в семнадцатый раз. В этом году организаторы получили 659 заявок со всей страны.