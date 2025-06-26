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Туризм Общество

Три туристических проекта Самарской области получат федеральные субсидии на создание модульных отелей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России озвучило итоги конкурса инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Победителями стали три проекта из Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" регион получит 85,44 млн рублей на создание 59 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в 2027 году.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона. "Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии. Продолжим развивать туристические возможности региона, делая его еще более привлекательным", — говорил губернатор.

В перечень поддержанных проектов вошли "Рождествено Парк" в Рождествено, "Парк-отель "Маламут Ленд" в Самаре и Ставропольском районе, а также проект создания гостиницы модульного типа на территории центра здоровья и отдыха "Волжские термы" в Новокуйбышевске. Сами компании-инвесторы вложат в реализацию своих планов 224,46 млн рублей.

В 2024 году с господдержкой были воплощены в жизнь 15 проектов малого и среднего бизнеса. Среди них проекты по созданию модульных гостиниц, некапитальных причальных сооружений, приобретению туристского оборудования для создания пунктов проката, а также по созданию детской площадки и канатного парка. Общий объем поддержки составил почти 110 млн. рублей.

"Благодаря поддержке федерального центра мы сделаем еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры региона. Модульные объекты размещения позволяют быстро и эффективно увеличить количество мест для туристов, особенно в популярных направлениях, без долгосрочного строительства. Но очень важно не просто построить их, важно создать привлекательные условия для гостей губернии. Решаем эти задачи в партнерстве с предпринимателями и инвесторами", — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства.

Напомним, поддержку федерального центра также получает два масштабных инвестиционных проекта по созданию крупных туристических комплексов в Самарской области. Льготными кредитами поддержат тольяттинский акватермальный комплекс "Атолл" и многофункциональный оздоровительно — спортивный комплекс, проект которого реализуется на территории Красноглинского района Самары. Сопровождением инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" занимается Агентство по привлечению инвестиций.

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